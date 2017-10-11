التعليم: سيتم الغاء المعاملات الورقية والبدء باستخدام نظام الكتروني فيما يخص النقل بداية من العام القادم

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قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السيد الدكتور طارق شوقي إن وزارة التربية والتعليم تقوم حاليا بإلغاء التعاملات الورقية وذلك في كل امور النقل بين المدارس وذلك الأمر سيتم تطبيقه على مستوى كلا من الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية وسوف يتم تنفيذ هذا الأمر على كلا من الطلبة والمعلمين على حد سواء، وجاء ذلك الأمر في إطار سعي وزارة التربية والتعليم من أجل أن يتم تحسين وتطوير النظام التعليمي بالكامل في جمهورية مصر العربية، وايضا من اجل ان يتم الانتباه إلى العناصر الأساسية المكونة للمنظمة التعليمية في مصر من المعلمين والطلاب، ولكي يتم منع كلا من الوساطات والمجاملات والتبرعات واي وسيلة غير قانونية يمكن من خلالها استغلال من قام بطلب النقل سواء كان تلميذ او مدرس.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي إلى أنه اعتبارا من العام الدراسي القادم لن تكون هناك تحويلات أو تعاملات من خلال الأوراق على الإطلاق، وسيتم ذلك الأمر كله من خلال نظام إلكتروني جديد سوف تقوم وزارة التعليم باتباعه و ذلك سيتم ابتداء من العام الدراسي القادم.

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وأضاف وزير التربية والتعليم خلال كلامه قائلا أن النقل الإلكتروني سيتم من خلال بمنح كل طلب نقل رقم معين له وليس ورقة، وسيكون هناك موظفون مهمتهم الرئيسية ان يقوموا بإنهاء هذه الطلبات بطريقة إلكترونية وبدون تدخل أي عنصر بشري في الأمر.

وقد شدد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلال كلامه على أن هذا لن يقتصر على الطلاب فقط، بل سيشمل أيضا المعلمين، سواء في الانتقال بين المدارس في نفس الإدارة التعليمية الذي يعمل تابعها أو ما بين الإدارات التعليمية وذلك في حالة انتقاله بين إدارتين أو بين المديريات التعليمية في حالة الانتقال بين مدريتن.

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وقد قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بالكشف خلال كلامه على أن الوزارة على وشك ان تنتهي من هذا النظام الجديد الذي سيتم العمل به العام القادم، وسيتم ذلك بالتعاون مع عدد من شركات التكنولوجيا المعتمدة في جمهورية مصر العربية.

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