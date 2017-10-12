التربية والتعليم تصدر تعديل جديد يخرج الكمبيوتر والرسم من المجموع وينظم الامتحانات

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أعلن رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي عن اعتماد القرار الوزاري رقم (377) من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجاء ذلك القرار بشأن تعديل بعض مواد المرسوم الوزاري السابق الصادر في 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل في كلا من المرحلة الأساسية من التعليم الابتدائي و التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي في قطاع التعليم بجمهورية مصر العربية.

وقد احنوى المرسوم الوزاري الجديد على عددا من التعديلات الهامة وتم ذلك بعد ان تمت موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على هذه التعديلات التي قامت الوزارة بوضعها في اثناء الاجتماع الذي تم عقده المجلس بتاريخ 26/8/2017.

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وقد تضمن هذا القرار خمس تعديلات

وهم كالاتي: اولا ان يتم النظر في مادة التربية الفني على أنها مادة النجاح ورسوب ولا يتم اضافة الدرجات الخاصة بها إلى المجموع.

ثانيا،الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات هو نشاط اختياري في الصفوف من الأول إلى الثالث. وفي الصفوف من 4 إلى 6، لا يضاف النشاط الأولي إلى المجموع. وبالنسبة للحواسيب وتكنولوجيا المعلومات في المرحلة الإعدادية، فهي مادة نجاح ورسوب، ولا تضيف درجاتها إلى المجموع.

ثالثا، عقد امتحانات الانتقال من الصف الثاني إلى الصف الثاني على مستوى المدرسة. أما بالنسبة للصف السادس، تجري الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية، من خلال لجان النظام والسيطرة على كل مدرسة، كما هو الحال مع بقية فئات النقل.

رابعا، إضافة نشاط تدريس اللغة الأجنبية الثانية سواء كانت ايا من هذه اللغات “اللغة الفرنسية – اللغة الألمانية – اللغة الإيطالية – اللغة الإسبانية” كنشاط اختياري للطالب وذلك في اثناء دراسته في المدارس العامة الرسمية ويضاف إلى قائمة الأنشطة الاختيارية خلال الصفوف الثلاث الموجودة في المرحلة الاعدادية.

خامسا، إضافة كل الدرجات الخاصة بامتحانات منتصف العام الدراسي إلى إجمالي الدرجات الإجمالية التي يحصل عليها الطلاب في نهاية كل العام الدراسي، وذلك الأمر في الصفوف من اول الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الثالث الاعدادي.

وسوف يتم تطبيق هذا القرار من بداية العام الدراسي القادم في المدارس المصرية الرسمية، في كلا منن المراحل التي خصها القرار.

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