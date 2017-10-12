اليوم موعد الاعلان عن نتيجة التقديم في المدارس اليابانية على موقع الوزارة

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم خلال مجموعة من التصريحات عن قرار وزارة التربية والتعليم الخاص بالإعلان عن نتيجة القبول في المدارس اليابانية التي أقامتها الدولة هذا العام اليوم خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف خيري خلال التصريحات، أنه يمكن لأولياء الأمور من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم الاطلاع على نتيجة القبول اليوم.

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هذا ومن المقرر وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي أن يكون الأحد القادم الموافق 15 من أكتوبر هو موعد بدء الدراسة في المدارس اليابانية، كما أنه وفقا للجدول الزمني الذي قامت الوزارة بِوضعه سيكون الأسبوع الأول لإستكشاف الطلاب للمدرسة واكتمال كافة الأوراق التي تتعلق ببيانات الطلاب.

هذا كما ستقوم المدارس خلال هذا الأسبوع بعرض كافة التفاصيل التي تتعلق بالعام الدراسي على كلا من أولياء الأمور والطلاب.

وقد أشار المتحدث الرسمي خلال التصريحات إلى أن المدارس اليابانية الثمانية التالية هي من ستقوم ببدء الدراسة يوم الأحد القادم: المدرسة المقامة في أسيوط ومدرسة برج العرب المقامة في الإسكندرية ومدرسة فيصل المقامة في السويس ومدرسة الشروق المقامة في القاهرة ومدرسة القاهرة الجديدة ومدرسة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية و مدرسة المنيا ومدرسة بني سويف.

وقد أكدت مجموعة من المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن أعداد الطلاب المتقدمين لتلك المدارس قد وصل إلى نحو 29 ألف 703 طالب، وكان من بينهم 11 ألف 791 طالب متقدم لمرحلة KG1 وعدد 7259 طالب متقدم في مرحلة KG2 و نحو 5407 طالب متقدم للصف الأول الابتدائي و نحو 2357 طالب متقدم للصف الثاني الابتدائي ونحو 2889 طالب متقدم للصف الثالث الابتدائي.

في حين أن الأعداد التي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قبولهم في الثمانية مدارس التي تم ذكرهم من قبل يصل فقط إلى 1800 طالب، وهي موزعة على المراحل كالآتي:

أعداد التلاميذ المقرر قبولهم في مرحلة KG1 نحو 360 ، وأعداد التلاميذ المقرر قبولهم في المرحلة KG2 نحو 360 تلميذ وأعداد التلاميذ المقرر قبولهم في مرحلة الصف الأول الابتدائي نحو 360 تلميذ وأعداد التلاميذ المقر قبولهم في الصف الثاني الابتدائي نحو 360 تلميذ وأعداد التلاميذ المقرر قبولهم في الصف الثالث الابتدائي نحو 360 تلميذ.

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