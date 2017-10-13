“التربية” تعلن عن تطبيق نظام “التحويلات الإلكترونية” بالإدارة التعليمية

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تابع موقع مصر ما صرح به وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي” أنه مع بداية العام الدراسي القادم 2018/ 2019 لن تكون هناك ورقة واحدة في “التحويلات الورقية في المدارس” على أن يتم التحويل إلكترونياً، ويأخذ بكل طلب نقل رقم معين، وليس عن طريق الورق، على أن يكون هناك موظفين مختصين في إنهاء الطلبات المقدم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري.

وأوضح “طارق شوقي” وينطبق الأمر نفسه على فئة المعلمين سواء في طلبات النقل أو النقل بين الإدارات التعليمية المختلفة، وأوضح أن “وزارة التربية والتعليم” قاربت على الانتهاء من هذا الآلية الجديدة في صورة نهائية ذلك في مجال تعاون الوزارة مع “الشركات التكنولوجية الكبيرة”، كما صرح الوزير “كل ما تلغى الورقي والتعامل البشري تنتهي المحسوبية سواء للطلاب أو المعلمين، حتى يتم القضاء على المجاملات والهدايا والتبرعات أيضا”.

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كما أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “نعيمة عبد الجليل” إن نظام “التحويلات الإلكترونية” التي سيتم عن طريق تحويل الطلاب من مدرسة إلى مدرسة أخرى سيتم تطبيقه أيضا على المعلمين وذلك في تقديم طلبهم للنقل بين المؤسسات والمديريات التعليمية المختلفة، سيكون عن طريق تقديم طلب إلى المدرسة يتبع هذه الطلب تقديم طلب إلكتروني إلى الإدارة التعليمية أو إلى “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” مباشرة.

وأضافت “نعمة عبد الجليل” إن هناك مسؤول في الإدارة التعليمية متخصص في التسجيل الإلكتروني لا يقوم على تنفيذ الطلب إلا بوجود جواب من المدرسة ليتم تحويل الطالب إلكترونياً”.

كما أعلنت “نعيمة عبدالجليل” قائلة “ابتعدنا بذلك عن تدخل العنصر البشري والتأخير والمحسوبية والمجاملات والرشاوى أيضا”.

كما صرح الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية الدكتور “كمال مغيث” إن إلغاء “التعاملات الورقية” بصفة نهائية في عمليات النقل بين المدارس، حيث سيتم فرضها على أولياء الأمور خطورة مهمة البدء في التعامل الإلكتروني الذي يتم بطريقة أسرع وأدق بعيدا عن أي تدخل من قبل “العنصر البشري”.

وصرح “كمال مغيث” أن التعامل الإلكتروني يحد من التدخل البشري في جميع الحالات، ولكن يوجد “حالات إنسانية” يجب اعتباره بعيدا عن أي تدخل “إلكتروني”، ولكنها تجربة لابد من تنفيذها في الوقت الراهن.

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