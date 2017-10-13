تعليمات ترقية المعلمين الجديدة والتي تم الإعلان عنها من الأكاديمية المهنية

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قامت الأكاديمية المهنية للمعلمين خلال الفترة الماضية بالإعلان عن مجموعة من التعليمات التي سيتم وفقا لها ترقية المعلمين، بحيث يجب على المعلمين الاطلاع على تلك التعليمات و التي قامت الأكاديمية بتحديدها بأنها خمسة تعليمات.

وقد تم وصف موجه الترقيات التي يترقبها المعلمين خلال الفترة الحالية، بأنها موجة الترقيات الأكبر التي شهدتها وزارة التربية والتعليم، كما وكانت التعليمات التي تم الإعلان عنها للمعلمين المُقدمين على الترقية خلال الفترة القادمة هي:

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سيقوم المعلم بالدخول إلى موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك من خلال كلمة السر وبطاقة الرقم القومي وكود المعلم، وهذا خاص بالمعلمين المقبلين على الترقيات من مرحلة إلى الأخرى.

هذا ويمكن من خلال هذا الحساب الاطلاع على كافة التفاصيل التي تتعلق بأماكن ومواعيد التدريبات و التي يتلقاها المعلمين للحصول على الترقية، هذا بالإضافة إلى مواعيد التخصصات المختلفة ومنها الألماني والفرنسي والعربي والانجليزي، ومن المقرر أن يكون هذا الإجراء في جميع المحافظات التابعة للدولة.

و للتعرف على التدريبات التي يجب على المعلم المرور بها، فإنه يجب أن يقوم بالدخول إلى بنك المعرفة للاطلاع عليها وذلك بعد انشاء حساب خاص بك.

وتتيح الأكاديمية مدة تدريب للمعلمين تصل إلى ثلاثة أيام، بحيث متاح الإعتذار عن يوم واحد فقط فيها، ويتم هذا من خلال إعداد المعلم لاخطَار رسمي عن اليوم الذي يود التغيب فيه، هذا بجانب ذكر الأسباب التي منعته من حضور هذا اليوم.

كما وتتيح الأكاديمية بعض التسهيلات بالنسبة للمعلمين المقرر لهم تلقي التدريب خارج المحافظة التابعين لها، ويمكن من خلالها تغيير مكان التدريب بعد إخطار مدير الأكاديمية، إلا أنه بعد الانتهاء من فترة التدريب، سوف تقوم الأكاديمية بإرسال قرار الترقية للمعلم في المحافظة التابع لها.

مم يتكون ملف الترقية الذي يجب أن يتم إعداده:

يجب أن يتم إحضار صحيفة أحوال ورقية و معتمدة ومختومة وأخرى إلكترونية. أحضر تقرير من الموجه التابع له والذي يجب ان يكون مختوم ومعتمد. أحضِر تقرير من المدير أو رئيس العمل التابع له. إحضار تقرير معتمد ومختوم عن العاملين الآخرين لك في العمل ويجب ان يظهر التقرير كفاءتك في العمل.

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