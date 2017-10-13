عثور طلاب جامعة عين شمس على ديدان في وجبات المدن الجامعية

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قام الدكتور “فتحي الشرقاوي” نائب رئيس جامعة عين شمس التابع لشئون التعليم والطلاب بإصدار قرار خاص بإيقاف مدير مطبخ المدينة الجامعية طالبات التي تقع في منطقة مصر الجديدة ومدير عام التَغذية للمدن الجامعية عن العمل.

وقد جاء هذا القرار بسبب عثور طلاب الجامعية في وجبات المدينة الجامعية اليوم على ديدان.

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هذا بجانب أن الشرقاوي لم يكتف بقرار الإيقاف هذا بل وأصدر قرار آخر خاص بتحويل كافة القائمين على إعداد الوجبات الغذائية في المدينة الجامعية في مصر الجديدة للطالبات إلى التحقيق.

الجدير بالذكر أن مجموعة من الطالبات قد قمن اليوم بنشر مجموعة من الصور على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” والتي توضح الوجبات التي تقوم المدن الجامعية بتقديمها للطالبات، وبها ديدان.

وقد أوضحت التحريات أن الطالبات قد قُمن أيضا خلال الفترة الأخيرة بتقديم العديد من الشكاوى التي تتضمن شكاوى لسُوء الأوضاع المعيشية والوجبات الغذائية التي تقدمها المدن الجامعية ولكن هذه الشكاوى كانت بدون أي طائل أو جدوى.

كما وأضافت الطالبات في مجموعة من التصريحات، أن وجود الديدان في الوجبات الغذائية اليوم لم يكن لأول مرة، بل إن هذا الأمر قد تكرر خلال الفترة الماضية، وبالرغم من تقديم العديد من الشكاوى إلى إدارة المدينة الجامعية والتي تضمنت سوء الوجبات الغذائية التي تقدمها المدينة إلا أنه لم يحدث أي تغيير.

الجدير بالذكر أن وزير التعليم العالي قد أصدر قرار هذا العام خاص بزيادة أسعار المدن الجامعية، وجاءت الارتفاعات التي طرأت على الأسعار مضاعفة للسعر القديم خلال العام الماضي، وقيل أن تلك الارتفاعات جاءت بسبب الارتفاعات التي طرأت على أسعار السلع و المواد الغذائية وكذلك مصادر الطاقة.

وعلى الرغم من تلك الارتفاعات التي طرأت على أسعار المدن الجامعية إلا أنها لا تزال تعاني من العديد من المشكلات التي تتعلق بسوء الخدمة التي يتلقاها الطلاب والتي من بينها الخدمات التي تتعلق بالوجبات الغذائية وتقديمها للطلاب في تلك المدن.

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