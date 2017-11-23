معلومات مجلس الوزراء ينفي شائعة الغاء امتحانات الصفوف الثلاثة بالمرحلة الإبتدائية

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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء حقيقة الشائعة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرار بإلغاء عقد أي امتحانات لتلاميذ الملتحقين بالصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية حيث تواصل المركز مع الوزارة والتي نفت هذه الشائعة موضحة أنها لم تصدر أي قرار وزاري بخصوص الغاء امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي للعام الدراسي الجاري مؤكدة أنها مجرد شائعات غير صحيحة.

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وقد أوضحت وزارة التربية علي الرغم من أن طلاب الصف الأول الأبتدائي لن يخوضوا أى امتحانات تحريرية ولكنهم سوف يخضعون للتقييم من خلال التقييمات الشفوية والتقويمات العلمية للأنشطة التربوية وسوف تكون تكون نتيجة تقييمات الطلاب في صورة تقديرات مثل ” ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول – محتاج للرعاية “.

بينما طلاب الصف الثاني الإبتدائي سوف يخوضون امتحانات تحريرية وسوف تظهر نتائج هذه الامتحانات في صورة تقديرات وهي ممتاز، جيد جدا وجيد، دون المستوى ويحتاج رعاية، وفي حين طلاب الصف الثالث الإبتدائي سوف يخوضون امتحانات تحريرية ولكن سوف تظهر نتائج الامتحانات في شكل درجات بدلا من تقديرات.

وفي نفس السياق قد نفى وزير التربية و التعليم الفني الدكتور طارق شوقي في شهر أغسطس الماضي ما انتشر من شائعات بشأن إلغاء الوزارة الامتحانات للصفوف الثلاثة بالمرحلة الأساسية ” الابتدائي ” موضحا أن السبب الأساسي من إجراء الوزارة مؤتمر صحفي هو تعريف أولياء الأمور علي جميع المعلومات بشأن القرارات الجديدة بهدف تجنب التخمين أو نشر معلومات غير صحيحة بخصوصها.

وأضاف الوزير في التعليق أنه لم يذكر أي معلومة بخصوص إلغاء امتحانات الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية لافتا إلي تسجيل المؤتمر صوت وصورة طالبا من أولياء الأمور ضرورة التحقق من المصدر الحقيقي الذي ينشر هذه الشائعات.

والجدير بالذكر أن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي عقد في نهاية شهر أغسطس مؤتمر صحفي للكشف عن خطط الوزارة التي تهدف إلى إصلاح المنظومة التعليمية في البلاد بالإضافة إلى توضيح الأمور بشأن المنظومة التعليمية الجديدة المقرر تطبيقها في مطلع العام الدراسي المقبل، والإعلان عن عدة قرارات اتخذتها الوزارة مثل جعل الصف السادس سنة نقل عادية وعدم احتساب درجات مادتي الحاسب الآلي والتربية الفنية داخل درجات المجموع.