تعرف على قرار “الأعلى للجامعات” بخصوص امتحانات الترم الأول وموعد بداية الترم الثاني

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها “المجلس الأعلى للجامعات المصرية” حيث تقرر موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2017/ 2018، وكما صرح المجلس الأعلى للجامعات المصرية عن موعد انتهاء العام الدراسي الأول وعن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في جميع جامعات جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول للجامعات في يوم الثلاثين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، وتستمر إلى الثامن عشر من شهر يناير من العام الجديد 2018 لتكون مدة امتحانات الفصل الدراسي الأول حوالي ثلاثة أسابيع متواصلة.

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وأوضح ” المجلس الأعلى للجامعات المصرية ” أن الفصل الدراسي الأول في الجامعات المصرية سينتهي في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر القادم لعام 2017.

كما أشار المجلس الأعلى للجامعات المصرية أن الفصل الدراسي الثاني في جميع جامعات جمهورية مصر العربية سيبدأ في الثالث من شهر فبراير لعام 2018، ويستمر لمدة ستة عشر أسبوع متواصل، لتكون نهاية الترم الثاني رسميا في الرابع والعشرين من شهر مايو من العام الجديد 2018، على أن تكون امتحانات الترم الثاني في جميع امتحانات جامعات جمهورية مصر العربية في السادس والعشرين من شهر مايو لعام 2018، وتستمر إلى تاريخ الحادي والعشرين من شهر مايو من عام 2018.

وجاءت المجلس الأعلى للجامعات المصرية لتعلن عن قرب امتحانات الترم الأول في جميع الجامعات المصرية والتي من المقرر أن ينتهي الترم الأول من العام الدراسي الجاري 2017/2018 في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر القادم، تمهيداً لبدء امتحانات الترم الأول في جميع جامعات جمهورية مصر العربية.

كما قرر ” المجلس الأعلى للجامعات المصرية ” أن يتكون امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم أول أيامها في الثلاثين من شهر ديسمبر من عام 2017، وأخر يوم في امتحانات الفصل الدراسي الأول في الثامن عشر من شهر يناير لعام 2018، في جميع الجامعات المصرية.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات المصرية أن تكون مدة امتحانات الفصل الدراسي الأول عبارة عن ثلاثة أسابيع متواصلة، ليتم بعدها انتهاء الفصل الدراسي الأول وبداية إجازة نصف العام، كما جاء قرار المجلس الأعلى للجامعات معلن عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في جميع الجامعات المصرية ليكون في الثالث من شهر فبراير من العام الجديد 2018.

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