“طارق شوقي” يصدر مجموعة من التعليمات بعد حادث تفجير مسجد الروضة

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تابع موقع مصر 365 البيان الرسمي الذي أصدره “وزير التربية والتعليم والتعليم الفني” الدكتور طارق شوقي حيث نعى فيه بمزيد من كلمات الحزن على أبناء مصر الذين استشهدوا أمس يوم الجمعة في أحداث تفجير مسجد الروضة الحادث الإرهابي المتطرفة الذي وقع بالأمس الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017 أثناء تأدية شعائر صلاة الجمعة في مسجد الروضة القائم في منطقة بئر العبد التابعة إلى محافظة العريش.

وصرح الدكتور “طارق شوقي” أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستعمل على بذل قصارى جهدها من أجل محاربة الأفكار المتطرفة الإرهابية عن طريق التفكير والتعليم والعمل على تنوير عقول أبنائنا من الطلاب.

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وأصدر الدكتور “طارق شوقي” في هذا الصدد قام بإصدار التعليمات التالية “الوقوف لمدة دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الحادث أثناء الطابور المدرسي، بالإضافة إلى التأكيد على تحية العلم، وترديد النشيد الوطني وذلك أثناء فترة الطابور المدرسي، والعمل على تخصيص الفترة الدراسية الأولى في جميع المدارس وفي جميع المراحل التعليمية تتناول دور جمهورية مصر العربية في مكافحة الإرهاب والتحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، وعدم تخليها عن معركة البناء والتنمية”.

كما أصدر الدكتور “طارق شوقي” تعليمات بأن تتناول الفترة المخصصة للتعبير في المدارس المصرية خلال الأسبوع الحالي حيث تتناول الموضوعات التالية “مكافحة الإرهاب، الدعوة إلى الاصطفاف الوطني وتماسك كافة أطياف الشعب المصري، تعزيز الفكر الديني الوسطي، ترسيخ فيم الولاء والانتماء، المواطنة، والتسامح، ونبذ العنف والتطرف، قبول الآخر”.

كما قرر الدكتور “طارق شوقي” العمل على تخصيص واحدة من فقرات الإذاعة المدرسية من أجل مواساة أسر ضحايا حادث “تفجير مسجد الروضة الإرهابي” تتناول فيه دور جمهورية مصر العربية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وما يتطلبه هذا الأمر من تعاون وتضافر جميع الجهود في الدولة المصرية من أجل القضاء على الإرهاب، والتأكيد على مواصلة مسيرة النجاح في معركة البناء والتنمية والعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي في الدولة المصرية.

وكما أوضحت الدكتور “طارق شوقي” أن هناك توجيه بجميع الأنشطة التربوية وبرامج التربية الاجتماعية والإرشاد التربوي خلال الفترة الحالية حول تضمين مفاهيم المواطنة والقيم المصرية الأصيلة النابعة من التعاليم الإسلامية المعتدلة الوسطية.

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