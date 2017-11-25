“حسن مشعل” يعلن عن البدء في “مشروع تدريب طلاب التعليم الفني”

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تابع موقع مصر 365 رئيس الإدارة المركزي للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المهندس “حسن مشعل” حيث أوضح أن “نائب التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” الدكتور “أحمد الجيوشي” قد أعلن عن البدء في تنفيذ “مشروع تدريب الطلاب”.

وأضاف المهندس “حسن مشعل” خلال “المؤتمر الدولي الثاني الذي تم إقامته تحت عنوان “التعليم الفني بين الواقع والمأمول” الذي عقد اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، في مقر “اتحاد الصناعات” حيث أن المؤتمر الدولي الثاني يتم تنظيمه من قبل “مؤسسة مصر للتعليم والتنمية البشرية” بالتعاون مع “الجمعية المصرية البريطانية للتعليم” بالمملكة المتحدة.

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وأشار المهندس “حسن مشعل” خلال كلمته التي القاها خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثاني المقام تحت عنوان “التعليم الفني بين الواقع والمأمول” أن ميزانية تدريب الطالب الواحد في “التعليم الصناعي” يكلف حوالي اثنين وثلاثين جنيه سنوياً.

كما أضاف المهندس “حسن مشعل” أن ميزانية تدريب الطالب في مجال التعليم الفندقي الواحد تتكلف حوالي ثمانية وعشرين جنيه سنوياً، وأوضح أن ميزانية تدريب الطالب المصري في مجال التعليم الزراعي تتكلف للطالب الواحد حوالي ستة وعشرين جنيه سنوياً، وهي تعد ميزانيات قليلة جداَّ.

وأوضح المهندس “حسن مشعل” أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحاول أن تقوم بفتح طرق إلى المنح الخارجية لتقوم من خلالها بتدريب الطلاب في مجال التعليم الفني على “ريادة الأعمال”، وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قامت بتنظيم مشروع تدريب ثلاثة آلاف طالب في مجال التعليم الفني في جمهورية مصر العربية.

وأوضح المهندس “حسن مشعل” أن طلاب مراحل التعليم الفني شاركوا في فعاليات مشروع القاهرة تبتكر، كما حصل طلاب التعليم الفني على المركز الأول، كذلك المركز الثاني، والمركز الرابع، وأكد أن “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” قد قامت بتخصيص وحدات للعمل على تيسير الانتقال إلى سوق العمل، تقوم على أرشاد وتوجيه جميع طلاب التعليم الفني على سوق العمل وما يتطلبه من مهارات تعمل الوزارة في الوقت الحالي على تسليح طالب التعليم الفني بها ليحصل على فرصة مناسبة في سوق العمل.

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