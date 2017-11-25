“رضا حجازي” ست خطوات لضمان عدم شكوى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الدكتور “رضا حجازي” حيث أوضح أن “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” قد قررت اتخاذ ست خطوات أو ستة إجراءات من أجل ضمان عدم شكوى طلاب مرحلة التعليم الثانوي أثناء تعاملهم مع “بوكليت” الامتحانات التي أجريت خلال العام الدراسي السابق 2016/ 2017.

وصرح الدكتور “رضا حجازي” أنه قد تقرر أن يتم خلال العام الدراسي الجاري 2017/ 2018 مراعاة صياغة جميع أسئلة امتحانات مرحلة التعليم الثانوي بشكل أوضح، مع مراجعة عدد الأسئلة حتى تتناسب مع المدة الزمنية المخصصة له في الامتحان.

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وصرح الدكتور “رضا حجازي” أنه تم إخراج “بوكليت امتحان مرحلة التعليم الثانوي” ليتم مراعاة المساحة اللازمة للإجابات خلال الامتحان، كما تم مراعاة جميع الخطوات اللازمة من أجل الإجابة على أن لكل سؤال مكانه المناسب وزمن إجابة مناسبة ليتمكن الطالب من الإجابة عن جميع الأسئلة في وقت مناسب ومكان إتاحة مكان للإجابة مناسبة.

وأشار الدكتور “رضا حجازي” أن خلال بوكليت امتحانات مرحلة التعليم الثانوية تم مراعاة وضوح نموذج الإجابة المثالية، وكذلك الدقة في العمل على توزيع الدرجات حتى لا يكون هناك أي مجال لحدوث أي أخطاء خلال العام الدراسي الحالي 2017/ 2018 من أجل عدم تعرض طالب المرحلة الثانوية لأي مشاكل في امتحانات هذه العام.

كما أكد الدكتور “رضا حجازي” أنه قد تم بالإضافة إلى جميع التعديلات التي تم ذكرها أن بوكليت مرحلة التعليم الثانوي مازالت تحت التطوير إلى الوقت الحالي من أجل العمل على تطويره بشكل يكون مريح للطالب للإجابة بطريقة ملائمة في الوقت المناسب للمدة الزمنية المتاحة خلال إجراء امتحانات مرحلة التعليم الثانوي.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه المنظومة التعليم في جمهورية مصر العربية وخصوصا في مرحلة التعليم الثانوي التي تعد من أخطر المراحل في حياة الطالب المصري حيث سيتقرر عليها مصيره في الالتحاق بالجامعات المصرية العليا أو المعاهد، وفي كل عام تتنوع شكاوى الطلاب من صعوبة الامتحانات التي تفوق قدرات الطالب العادي، أو قصر مدة الامتحانات وفي العام الحالي يتم وضع بوكليت لمرحلة التعليم الثانوي ليتم تخفيف المعاناة عن كاهل الطالب المصري.

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