تعرف على 11 معلومة تهم أولياء الأمور والطلاب حول صرف الوجبة المدرسية

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تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تجهيزاتها لتوزيع الوجبة المدرسية على تلاميذ المدارس، فى أقرب وقبل انتهاء الفصل الدراسى الأول، حيث اقتربت هيئة سلامة الغذاء على الانتهاء من إجراءات مراجعة وضع الشركات والمصانع التى تقدمت لتوريد الوجبات المدرسية من “بسكويت وباتيه”، فإن وزارة التعليم تحرص على صحة و سلامة تلاميذ المدارس، وتسعى الوزارة جاهدة على تلافى حدوث حالات تسمم بين تلاميذ بعض المدارس، مثلما ذاع فى السنوات الماضية.

سوف نستعرض سويا عزيزى القارىء 11 معلومة عن التساؤلات التي تدور فى داخل تلاميذ المدارس وأولياء الأمور عن الوجبة المدرسية:

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1- تقديم “باتيه وحلاوة وبسكويت” مكونات الوجبة المدرسية التى سوف تقدم للطلاب خلال أيام.

2- من المحتمل أن تصرف الوزارة يوميًا حوالى من 11 مليون وجبة مدرسية على التلاميذ.

3- سوف يم صرف الوجبة قبل انتهاء الفصل الدراسى الأول خلال بداية شهر ديسمبر القادم.

4- تأكد وزارة التربية والتعليم من صحة الإجراءات وسلامة الضوابط وفقا لشروط هيئة سلامة الغذاء مما أدى إلى تأخير صرف الوجبة لتلافى شائعات ظهور حالات تسمم.

5- بدأت المديريات التعليمية فى إجراءات التعاقد والاعداد لتوقيع العقود مع الجهات الموردة، وبصفة خاصة الـ13 محافظة التى يتم صرف وجبة البسكويت الـ50 جرامًا على تلاميذ مرحلة رياض الأطفال بها.

6- تحديد الوزارة شروط التعاقد، ومن أهمها عدم تخزين الوجبة ووالقيام بتوريدها فى اليوم ذاته، والعمل بكافة شروط العقد الموحد.

7- يتم اجراء تحليل عينات مأخوذة من الوجبة على الاقل مرتين داخل المصنع وقبل صرفها للطلاب، ويسمى الأول تحليل عينة المنشأ بعد إنتاجها، وعمل تحليل آخر إقليمي، ويتم صرفها الإفراج الصحى.

8- يتم تحليل العينات عن طريق لجنة ثلاثية من قبل وزارات التربية والتعليم والتموين والصحة، حتى يتم التأكد من صلاحية الوجبة، وبعد وصولها إلى المديرية التعليمية يتم ايضا اجراءات الرقابة وتحليل.

9- وجهت وزارة التعليم تعليمات للجنة التي تستلم الوجبة بالمدرسة بأهمية التأكد من شكل الكرتونة وصلاحية العبوة من الخارج قبل السماح بالاستلام حزر تخزينها داخل المدارس.

10- تدبير الوزارة عدد من المدربين فى مختلف المحافظات، للاهتمام بتدريب مسئولي وأعضاء استلام الوجبة على الطرق الصحيحة لاستلام المواد الغذائية.

11- استعانت وزارة التعليم بمجموعة من الأخصائيين فى الاقتصاد المنزلي والزراعة فى استلام ومراجعة الوجبات المدرسية قبل منحها للطلاب.

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