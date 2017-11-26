“رضا حجازي” يؤكد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي لن تكون بنظام البوكليت

Advertisements

تابع موقع مصر 365 تأكيد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الدكتور “رضا حجازي” أن امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2017/ 2018 لن تكون بنظام “البوكليت” أو كراسة الامتحانات.

حيث أوضحت الدكتور “رضا حجازي” أن امتحانات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني للمرحلة الثانوية خلال العام الدراسي الحالي 2017/2018 لتكون تتم عن طريق كراسة الامتحانات، ولكنه سيتم تطبيق هذا النظام فقط على طلاب المرحلة الثالثة من التعليم الثانوي فقط.

Advertisements

وأشار الدكتور “رضا حجازي أن امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني من مرحلة التعليم الثانوي تتم بالأسلوب التقليدي الذي يتضمن توزيع ورقة الأسئلة وورقة أخرى للإجابة على الطلاب في لجان الامتحان، وذلك خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني في التعليم الثانوي.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” منحت الحرية لجميع المدارس التي ترغب في تدريب طلاب الصف الأول والثاني من مرحلة التعليم الثانوي على نظام “البوكليت” من خلال امتحانات الشهور فقط، وليس من خلال امتحانات نصف العام أو امتحانات نهاية العام.

وأوضح الدكتور “رضا حجازي” أن أسئلة الامتحانات في مرحلة التعليم الثانوي ستعمل أن تشكل جميع أجزاء المنهج الدراسي خلال الفصل الدراسي الأول، وأضاف أن جميع الأسئلة وكذلك الموضوعات ستكون بعيدة كل البعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي أو القضايا الخلافية والحزبية.

وأوضح الدكتور “رضا حجازي” أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع المراحل التي تلي الامتحان سواء أعمال التصحيح أو عملية رصد نتائج الطلاب، مع العمل على مراعاة سرية عملية رصد الدرجات.

وأكد الدكتور “رضا حجازي” أنه لن يتم السماح باستخراج أي نتائج قبل أن يتم اعتماد نتيجة امتحانات مرحلة التعليم الثانوي بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأضاف أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات ليتم الإعلان عن نتائج كما هي حتى وأن كانت منخفضة، ليتم العمل على تحسين المستوى الدراسي خلال الفصل الدراسي الثاني.

أقرا المزيد “رضا حجازي” ست خطوات لضمان عدم شكوى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي