“تعليم القاهرة” تعلن عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية

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تابع موقع مصر 365 جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية حيث أن جميع الأسر المصرية في حالة من الترقب إلى صدور جدول الامتحانات الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2017/ 2018 من أجل استعداد أبنائهم الطلاب للامتحانات.

وأعلنت “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى” أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2017/ 2018 تم تحديد موعدها في نهاية شهر ديسمبر القادم 2017، وقامت العديد من مديريات التربية والتعليم في إصدار جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية.

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وتبدأ جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع مراحل النقل في المرحلة الابتدائية خلال يوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم لعام 2017، وكذلك مراحل النقل في المرحلة الإعدادية، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة التعليم الثانوي في الثلاثين من شهر ديسمبر القادم.

وصرحت “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” أن إجازة نصف العام الدراسي من المقرر أن تبدأ في فيوم السبت الموافق العشرين من شهر يناير القادم لعام 2018، وتستمر لمدة أسبوعين.

وأعلنت “مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة” أن مواعيد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2017/ 2018، كم تم الإعلان عن مواعيد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية، كما أعلنت عن مواعيد كل مرحلة على حدا.

وأعلنت “مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة” أن الصف الثاني والثالث الابتدائي وما يعادلهم ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم السبت الثالث والعشرين من شهر ديسمبر القادم 2017 وتستمر إلى يوم الأحد الرابع والعشرين من ديسمبر، أما امتحانات الصف الرابع الابتدائي وما يعادله ستبدأ الامتحانات في يوم الأحد الرابع والعشرين من ديسمبر لمدة 4 أيام وتنتهي يوم الأربعاء السابع والعشرين من ديسمبر.

وأوضحت “مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة” أن الصف الخامس والسادس الابتدائي وما يعادله ستبدأ الامتحانات من يومن الخميس الثامن والعشرين من ديسمبر إلى الثلاثاء الثاني من شهر يناير 2018 لمة أربعة أيام، أما بالنسبة إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول لتعليم الفني ستستمر لمدة 12 يوم من الثلاثاء الثاني من يناير إلى الثامن عشر من يناير 2018، أما امتحانات النقل الإعدادي والرياضي وما يعادله ستبدأ في يوم الثالث من يناير 2018 لمدة 5 أيام إلى يوم الحادي عشر من شهر يناير 2018.

أما بالنسبة إلى مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل الإعدادي المهني ستبدأ في يوم الثالث من يناير إلى الخميس الحادي عشر من شهر يناير 2018، أما بالنسبة إلى مراحل النقل الثانوي العام والرياضي ستبدأ في الرابع من شهر يناير إلى الثامن عشر من شهر يناير 2018، أما بالنسبة إلى امتحانات الإعدادية عامة ورياضية صم ومكفوفين ستبدأ في يوم السبت الثالث عشر من يناير القادم إلى الثامن عشر من شهر يناير 2018.

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