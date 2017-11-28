التعليم تكشف عن وضع نظام تقييم جديد لطلاب الثانوية العامة

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كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مؤخرًا أثناء زيارته إلى المركز القومي للامتحانات بالمقطم عن تعاون مشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في تنفيذ مشروع موحد لتقيم طلاب الشهادة الثانوية العامة بهدف التقليل من استيراد الأفكار من الخارج.

وأوضح وزير التعليم أن المشروع يندرج تحته عدة محاور تتضمن مسائل القبول بالجامعات وعقد امتحانات القدرات والترقية من امتحانات الثانوية العامة مضيفا هناك عدد من المحاور الممتدة في المشروع الجديد لتقيم الطلبة من ضمنها تأهيل الطلاب لسوق العمل ورفع مهارات التعليم الفني و ترقيات المعلمين وغيرها.

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وأشار وزير التعليم أن أسلوب التقييم المستخدم في الوقت الراهن يعتمد في جزء كبير منه علي قياس نسبة تحصيل الطالب واسترجاع للمعلومات مما أدي إلي أن الدرجات التي يحصل عليها الطالب تعتبر لا دليل عن اكتسابه مهارات حقيقية تتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

وأوضح وزير التعليم مؤكدا أن مشروع قياس الطلاب سوف يطبق بداية من الصف الأول الثانوي الملتحقين بالعام الدراسي المقبل من خلال بنوك الأسئلة عن طريق مساعدة التعليم العالي، وأن النظام الجديد سوف يعتمد في جزء كبير منه علي قياس مهارات الطالب بدلا من قياس مهارة الحفظ والتلقين مشيرا إلى أن المركز القومي للامتحانات ساهم في عقد العديد من التعاون المشترك مع جهات عديدة.

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وأفاد الدكتور طارق شوقي أن الوزارة في الوقت الحالي تجهز وتعد بنوك أسئلة بهدف قياس مهارات الطلاب الجديدة وتدريب الطلاب عليها، ومن المنتظر عقد تجارب تدريب طلاب الشهادة الثانوية العامة علي أسلوب التقييم الجديد في الفصل الدراسي الثاني.

وصرح شوقي أن الوزارة تسعى إلى التعاون المشترك وتبادل الحلول والخبرات مع عدد من الدول العربية مثل المملكة السعودية في قطاع التعليم موضحا إلي أن تبادل الخبرات بين البلدين في شئون التعليم يعتبر أمر ضروري للغاية مشيرا إلى تعاون الوزارة مع المركز الوطني للتقويم والقياس بالسعودية بهدف تحقيق الاستفادة من خبراته في مجال التقييم والقياس بدلا من البدء من الصفر

والجدير بالذكر أن وزير التعليم العالي ورئيس المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة الأمير فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود كان يصحبان الدكتور طارق شوقي وزير التعليم في زيارته للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.