ما هى مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى؟

Advertisements

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تبدأ استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري مبكراً، على الرغم أنه كان من المقرر لها أن تبدأ تلك الاستعدادات فى شهر يونيو عام 2018 القادم، وسوف نقدم لحضراتكم 6 معلومات هامة تدور حول مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة:

1- بدأ المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، فى إجراءات تعيين مواصفات وشكل الورقة الامتحانية.

Advertisements

2- الأكيد على عدم وجود أى تغيير فى شكل ومواصفات الورقة الامتحانية أو طريق طرح الأسئلة الخاصة باللفهم والتذكر وفقا لطبيعة كل مادة دراسية على حدى.

3- سوف تصل نسبة الأسئلة المخصص للفهم والتذكر إلى ما بين 20% إلى 30% وفقا لطبيعة كل مادة دراسية.

4- بعد إعلان المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى الانتهاء من وضع المواصفات الورقة الامتحانية سوف يتم إرسالها إلى وزارة التربية والتعليم.

5- القيام بتكليف كلا من رئيس القطاع ومديري عموم تنمية المواد الدراسية، بعملية مراجعة مواصفات الورقة الامتحانية قبل الإقدام على اعتمادها.

6- تعديل المواصفات حيث تستهدف تلافي أي أخطاء امتحانات العام السابق حيث كانت أسئلة الاختيار من متعدد تضمن ما يزيد معنى فى الإجابة.

اعلنت مصادر موثوق بها، أن هناك اجماع منتظر فى الأيام القادم بين كلا من رئيس قطاع التعليم العام، الدكتور “رضا حجازى”، ومدير الإدارة العامة للامتحانات ومستشارى المواد الدراسية فى الوزارة، “خالد عبد الحكم”، من أجل عيين المهام وتحديد الخطوط العريضة لطرق صياغة الأسئلة وتلافى الاخطاء التى كانت موجودة العام السابق، كما أكد المصادر أن الاجتماع سوف يكون النواة والبداية لتأهيل ومنح مديرى عموم تنمية المواد لانهم هم المختصين فى عيين مواصفا الأسئلة المطلوب داخل ورقة البوكليت.

من ناحية أخرى ذكر “الدكتور رضا حجازى”، إن مواصفات وشكل ورقة الامتحان سوف يكون بخلاف العام الماضى، وبالصورة التى تماشى مع مصلح الطلاب ومنع الوقوع فى أى أخطاء أو مشكلات قد حدثت العام السابق، مضيفاً: “بتعامل كأنى أب لكل الطلاب وليس مسئولا عن الامتحانات، واعدا الطلاب وأولياء أمورهم باختلاف كبير فى شكل ورقة الأسئلة يشعر الطلاب من خلالها براحة نفسية”.

اقرأ أيضا: “التعليم” تشكل لجنة جديدة لاختيار معلمي وطلاب المدارس اليابانية المصرية