“فريدة مجاهد” تصدر أمر بتشكيل لجنة عليا بحث حادث مصرع طالب بمدرسة بالشروق

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي قامت بها “مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة” عبر إصدارها في بيانها الرسمي الذي صدر اليوم الموافق الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، حيث صدر قرار من مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة “فريدة مجاهد” حيث أمرت بتشكيل لجنة ذات مستوى رفيع من مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ليتم من خلالها بحث ملابسات الحادث الذي أسفر عن مصرع طالب في مدرسة الأبطال الرسمية بالشروق، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة.

وأوضحت “فريدة مجاهد” أنه تم إحالة جميع المتابعين في مدرسة الأبطال الرسمية بالشروق” إلى التحقيق، وتكليف مدير وكذلكم وكيل جديد لإدارة المدرسة مع متابعة نتائج التحقيقات الجنائية مع “النيابة العامة”.

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وتعود أحدث الحادث أنه توفى صباح اليوم الموافق يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017 تلميذ يسمى “مصطفى محمد حسن” في الصف الأول الابتدائي في “مدرسة الأبطال الرسمية” التي تتبع “إدارة الشروق التعليمية”، حيث تعرض الطفل إلى حادث سقوط من المرجيحة داخل المدرسة مما أدى إلى مصرع الطالب.

وفور وقوع الحادث تم نقل الطالب “مصطفى محمد حسن” إلى مستشفى الجلاء لمحاولة إسعاف الطفل، إلا أن الطفل لقى مصرعه في المستشفى بسبب سوء إصابته إثر سقوط من “مرجيحة” المدرسة، وصرحت مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة” فريدة مجاهد أنه تم نقل التلميذ على الفور بعد تعرضه للحادث إلى “مستشفى الجلاء” لتقديم الإسعاف اللازمة إلا أن الطفل لقى مصرعه.

وتوجه على الفور “فريدة مجاهد” إلى مدرسة الأبطال الرسمية لمعاينة مكان الحادث، وأصدرت قرار بتكليف مدير ووكيل أخر لإدارة المدرسة مع العمل على متابعة التحقيقات الجنائية التي تتم من قبل “النيابة العامة”، كما أصدرت قرار بإحالة جميع متابعين المدرسة المتواجدين خلال الحادث إلى التحقيق إدارياً.

وأمرت فريدة مجاهد بتشكيل لجنة عليا من “مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة” لبحث ملابسات حادث مصرع طالب في مدرسة الأبطال الرسمية التابعة إلى إدارة الشروق التعليمية، حيث تبين أن الطفل تعرض لسقوط مع على “مرجيحة” المدرسة مما أدى إلى إصابته ومصرعه في النهاية.

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