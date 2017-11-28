“عين شمس” تعلن “قولاً واحداً لا نية لاستضافة أي مرشح رئاسي داخل الجامعة”

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري نائب رئيس جامعة عين شمس الدكتور “فتحي الشرقاوي”، حيث أوضح أنه من قرب حلول انتخابات الرئاسة المصرية خلال الفترة القادمة لن تكون هناك أي دعاية انتخابية للرئاسة القادمة داخل الحرم الجامعي لجامعة عين شمس.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة لن تقوم باستضافة أي مرشح رئاسي داخل حرم جامعة عين شمس، ليقوم فيها بعرض برنامجه الانتخابي، وشدد في تأكيده نائب رئيس جامعة عين شمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم وبالتحديد في “قاعة الدكتور علاء فايز” بقصر الزعفران” قائلا “قولاً واحداً لا نية لاستضافة أي مرشح رئاسي داخل الجامعة”.

Advertisements

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية التي من المقرر أن تكون في العام الجديد 2018، هي رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ الدولة المصرية، وثالث انتخابات رئاسية بعد “ثورة 25 يناير”، ومن المتوقع أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في الثامن من شهر فبراير لعام 2018، حتى الثامن من شهر مايو للعام الجديد 2018.

والنظام الرئاسي للانتخابات المصرية يستخدم نظام “الدورتين” حيث نص دستور جمهورية مصر العربية على إلا تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل أكثر من مائة وعشرين يوم من انتهاء فترة الرئاسة الحالية التي ستنتهي في السابع من شهر يونيو من العام الجديد 2018، ولن يتم الإعلان عن النتائج إلا في موعد أقصاه يكون ثلاثين يوم قبل الانتهاء من فترة الرئاسة المنتهية.

وستبدأ الدولة المصرية في فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في شهر فبراير القادم من العام الجديد 2018، وبعدها ستتم عملية فرز أوراق المتقدمين لخوض الترشح من قبل “اللجنة القضائية المصرية التي ستشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية” وفور الإعلان عن من يحق لهم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية سيتم البدء في الحملة الدعائية لجميع المرشحين للإعلان عن برامجهم الانتخابية، وبعدها يأتي الصمت الانتخابي يعقبه إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل وخارج الدول المصرية على أن يتم تنصيب الرئيس الجديد في شهر يونيو من عام 2018.

أقرا المزيد “السيسي” سأحدد موقفي من الانتخابات الرئاسية بعد تقديم كشف حساب للمصريين