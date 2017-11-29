وزير التعليم يوضح حقيقة حذف الوحدات الأخيرة بالمناهج الدراسية

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أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوفي، بأن مطالبات التي جاءت من قبل أولياء الأمور التي تتعلق بخصوص حذف الوحدات الأخيرة في جميع المناهج التعليمية، وجاء هذا الطلب نتيجة لانتهاء الفصل الدراسي الأول، وذلك ليتم تخفيف الضغط والعبء علي الطلاب، وتعتبر هذه المطالب مطالب غير علمية وغير تربوية، مشيرا إلى أن أولياء الأمور بذلك الطلب يخفف علي أبنائهم الطلاب العبء، وقام الدكتور طارق شوفي بمناقشة تلك الطلبات خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بالمركز القومي للامتحانات.

وأوضح السيد الوزير أن الوزارة تهدف إلى تغيير كل المناهج الدراسية والتعليمية لكافة المراحل التعليمية، وسوف يعمل علي إزالة كل التكرار والخشوع المتواجد بجميع المناهج الدراسية، وأشار إلى الوزارة تعمل علي وضع المعلومات التي تفيد الطلاب فقط.

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وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بخصوص تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية، بأن خلال الأعوام القادمة سوف يتم تغيير المناهج الدراسية، مؤكدا بأن المعلومات المقدمة في المناهج سوف تكون مختصرة ومفيدة لكافة الطلاب بعيدا عن الحشو والتكرار في معلومات غير مفيدة، وسوف يتم تغير المنهج بالنظام الجديد وذلك بعد خروج آخر طالب من المرحلة الابتدائية والإعدادية من نظام التعليم القديم، وسوف يتم تعميم نظام التعليم الجديد علي جميع المراحل التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن نظام الثانويه العامه الجديد، سوف يشهد تغيرات عديدة مناسبة لكافة الطلاب، مؤكدا بأن النظام الجديد سوف يتم تطبيق فيه نظام التقويم، وذلك لمراعاة التوقيت والمناهج الدراسية، مشيرا بأن نظام التقويم سوف يشمل الطلاب بكافة مدارس التعليم الفني وذلك بعد توزيع الطلاب علي كافة الشعب الفنية، وأوضح الوزير بأن التعليم الفني سوف يشهد طفرة وذلك بالتوازي مع التعليم العام.

وأكد على أن الوزارة تعمل أقصى جهودها في سبيل تطوير وتحسين المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية، وتبحث عن الأنظمة المفيدة والمتطورة لتتناسب مع كافة الطلاب لتحقيق مستوى عالي من التفكير وخلق جيل فاهم ومدرك المواد الدراسية ومطور للبلد لان التعليم هو عماد الدولة.

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