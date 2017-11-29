وزارة التربية والتعليم تضيف 6 مواصفات جديدة إلى ورقة امتحانات الثانوية العامة 2018

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كابوس الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية التي تشغل بال الكثيرين من أولياء الأمور والطلبة والطالبات، ومع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول يستعد جميع الطلبة والطالبات في المرحلة الثانوية إلى الامتحانات، ومن المقرر أن يتم تقديم هذا العام الكثير من المواصفات المختلفة والحديثة داخل ورقة الامتحان، وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باستعدادها لتقديم جميع المواصفات الخاصة باختبارات الثانوية العامة وهذا للعام الحالي، وأيضاً هذا يكون على غير الامتحانات التقليدية الذي مر بها جميع الطلبة والطالبات في العديد من المدارس المختلفة وتقديمها في شهر يونيو.

والجدير بالذكر أيضاً أن وزارة التربية والتعليم قدمت العديد من المواصفات الخاصة بورقة الامتحانات وهذا حتى يتعرف عليها جميع الطلبة والطالبات قبل دخولهم الى امتحانات العام الحالي، ومن أهم هذه المواصفات أولاً أن يقوم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوضع العديد من الأشكال والسمات والمواصفات الخاصة بورقة الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة، ثانياً أن هذه المواصفات تتسم بأن الورقة الخاصة بالامتحانات ويوجد بها الكثير من الأسئلة التي تقوم باختبار قدرة الطالب على الفهم والتذكر ويكون هذا دون وجود أي تغيير جديد وهذا يكون وفقاً لطبيعة المواد الدراسية.

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ثالثاً أن نسبة الأسئلة سوف تعتمد على الفكر والتذاكر ويكون هذا ما بين 20% إلى 30% وهذا على حسب المواد الدراسية، رابعاً أنه بعد أنتهاء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي يتم وضع العديد من المواصفات الخاصة بورقة امتحانات الثانوية العامة وأنه سيتم إرسالها وتقديمها إلى الوزارة، خامساً سوف يتم مراجعة العديد من المواصفات الخاصة بورقة الامتحانات وهذا يكون لكلاً من رئيس القطاع ومديري عموم التنمية لجميع المواد الدراسية ويتم مراجعتها قبل اعتمادها، وأيضاً يتم تقديمها للوزارة بشكل دائم وأفضل مما كانت عليه سابقاً.

سادساً أنه سوف يتم تعديل العديد من المواصفات الخاصة بورقة الامتحانات وهذا يكون لتجنب وجود أي أخطاء وجدت في الامتحانات خلال الأعوام السابقة، وأن رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي سوف يقوم بعقد اجتماع مع مدير الإدارة العامة للامتحانات ومستشاري المواد الدراسية، وهذا للوقوف على جميع المهام والخطوط العريضة التي يتم وضعها وصياغة ورقة الامتحانات من خلالها، وأيضاً يتم العمل على تفادي الأخطاء المنتشرة فيها ويتم تطوير جميع المواصفات الخاصة بالاسئلة المطلوبة داخل الامتحان.