“وزير التعليم العالي” يشارك في مشروع “مراكز التنمية المهنية بالجامعات”

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبدالغفار” حيث أعلن أن هناك سبعمائة ألف خريج في جمهورية مصر العربية سنوياً يبحثون عن فرص عمل، أما بالنسبة إلى الخريجين سنوياً في قارة إفريقيا فإن عددهم يقدر بحوالي ثلاثين مليون خريج.

وأكد الدكتور “خالد عبدالغفار” أن هذه المعلومات والبيانات قد جاءت تبعاً لما تم الإعلان عنه بمؤتمر إفريقيا لعام 2017 الذي تم عقده في الفترة الأخيرة في مدينة شرم الشيخ، وجاء هذه التصريحات خلال كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر إطلاق مشروع مراكز التنمية المهنية بالجامعات الحكومية الذي تم تمويله من قبل “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” وتشرف على تنفيذه “الجامعة الأمريكية” اليوم الأثنين الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017.

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وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الفترة السابقة كانت الجهات المسؤولة في جمهورية مصر العربية توجه فجوة كبيرة بين المناهج التي يتم تدريسها في الجامعات الحكومية المصرية وبين سوق العمل مما يطلب إلى إدراج مراكز التنمية المهنية في الجامعات المصرية ليعمل على تقليل هذه الفجوة.

وتأتي فعاليات هذه المؤتمر لدعم الجهود المصرية الهادف إلى العمل على تعزيز مهارات الكوادر البشرية في مجال التوظيف لدى خريجي الجامعات المصرية الحكومية والعمل على تيسير انتقال الطلاب من مراحل الدراسة إلى مرحلة التوظيف من خلال هذه المشروع، والذي سوف يستمر لمدة 4 سنوات.

وسيتم إطلاق عشرين مركز للتنمية المهنية في أثنى عشر جامعة مصرية حكومية قائمة محافظة القاهرة، ومحافظات الدلتا بالإضافة إلى محافظات الصعيد، مما سيعمل على إتاحة الفرصة إلى حوالي مليون طالب من الحصول على خدمات التنمية المهنية.

وتم افتتاح فعاليات المؤتمر من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبدالغفار” ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة “فرانسيس ريتشيادوين” ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور “أشرف حاتم” وكذلك ممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وممثلين عن مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والأمن العام للمجالس المتخصصة، وكذلك رؤساء جامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة القاهرة، وجامعة بني سويف، وجامعة المنوفية، وجامعة سوهاج، وجامعة الزقازيق، وجامعة السادات.

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