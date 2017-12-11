وزير التعليم يكشف النقاب عن نظام تعليمي جديد بدون ثانوية عامة

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صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلال ندوة مجلس الأعمال الكندي بعنوان ” رؤية جديدة لتطوير منظومة التعليم بمصر ” أن النظام الجديد في الشهادة الثانوية العامة سوف تقضي علي تعبير الإجابة النموذجية موضحا أن سوف تتوفر في نظام التعليم الثانوي الجديد بنوك الأسئلة وسوف يتسلم جميع الطلاب أجهزة لوحية ” تابلت ” فضلا عن أن امتحان الثانوية سوف يكون غير موحد.

وأضاف شوقي أن النظام التعليمي الجديد سوف يتضمن أيضا تغيير كامل في شكل الفصل وبالتالي سوف تتغير طريقة التعليم المتبعة داخل الفصول بالمدارس وذلك سوف يساهم في توفير ذوي الطلاب المبالغ الهائلة التي تدفع مقابل الدروس الخصوصية.

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وأوضح وزير التعليم أن النظام التعليمي الجديد سوف يكون بدون ثانوية عامة مما يساهم في القضاء علي عادة حجز أولياء الأمور للدروس الخصوصية منذ فصل الصيف مشيرا إلى سعى الوزارة بكل طاقتها وجهدها لاستكمال منظومة رياض الأطفال الجديد، وأن العام الدراسي القادم سوف يشمل تغيير في 3 مراحل تعليمية وهم مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي.

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وقال وزير التعليم أن الوزارة تعقد حاليا دورات تدريبية لحوالي مليون معلم سواء في بنك المعرفة أو برنامج المعلمون أولا مشيرا إلى احتواء بنك المعرفة علي كل ما يخص مناهج العلوم والرياضيات بالإضافة إلي استكمال الوزارة تفعيل شبكات الأنترنت بقوة ال4G مضيفا أن عملية التصحيح بالنظام الجديد سوف تكون إلكترونية مما يساهم في غلق باب التظلمات والقضاء علي شعور بعض الطلاب بالظلم.

وأوضح شوقي أن جزء كبير من المجتمع وخاصة أولياء الأمور خائفين من فكرة تغيير هدف نظام التعليم الحالي وهو حجز مقعد بالجامعات مؤكدا أن الهدف الجديد الذي يسعى له النظام الجديد هو حصول الطالب علي قدر كبير من التعلم والمعرفة.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تطوير عملية التعليم والتعلم للارتقاء بجودة التعليم في مصر ومن ضمن هذه الحلول هي تغير حجم كثافات الطلاب بالمدارس لافتا إلى وجود كثافات في عدد الطلاب بمناطق معينة لذا أصدرت الوزارة توجيهاتها للأبنية التعليمية بتشيد مدارس جديد وفقا للمناطق التي تحتاج إلي مدارس .