طلاب جامعة طنطا يجدون دود ودماء بأطعمة المدينة الجامعية

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تابع موقع مصر 365 شكوى طالب يقيم في المدينة الجامعية التابعة إلى “جامعة طنطا”، حيث أعرب الطالب في شكواه من تدهور الخدمات التي يتم تقديمها من قبل العاملين في المدينة الجامعية، وأشار أن الأغذية التي يتم تقديمها إلى الطلاب المقيمين في المدينة الجامعية التابعة إلى جامعة طنطا لا تصلح للأكل الآدمي، وأوضح أن السبب في ذلك هو وجود ديدان إلى جانب وجود حشرات في الأطعمة التي يتم تقديمها إلى الطلاب.

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وأوضح الطالب الذي تقدم بالشكوى أن هناك حالة من تردي الخدمات التي تقدم للطلاب المقيمين في المدينة الجامعية التابعة لجامعة طنطا حيث أن الأطعمة التي يتم تقديمها إلى الطلاب لم يتم طهيها بطريقة صحية وجيدة حيث أن الدجاج الذي تقديمه لهم في وجبات الغداء بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة طنطا يكون نيء ويحتوي على دماء داخل لحوم الدجاج.

وتبين أن الطالب الذي تقدم بالشكوى من سوء الخدمات المقدمة له من قبل المدينة الجامعية التابعة لجامعة طنطا أنه طالب في “حقوق إنجليزي بجامعة طنطا”، وأضاف أنه يعاني من سوء الخدمات التي تقدم له في المدينة الجامعية بالإضافة إلى زيادة الرسوم الخاصة بالسكن بطريقة تعد مبالغ فيها عن باقي المدن الجامعية الأخرى.

وأعلن الطالب المتقدم بالشكوى أنه يتقدم يرغب في تقديم شكواه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبدالغفار” ويطالبه بسرعة التدخل للمحافظة على صحة الطلاب المقيمين في المدينة الجامعية التابعة إلى جامعة طنطا.

وأضاف الطالب المتقدم بالشكوى عن استيائه الشديد من تلوث المياه بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة طنطا على الرغم من قيام العديد من الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية بالتقدم بشكوى من تلوث المياه إلى إدارة الجامعة منذ بداية العام الدراسي إلا أنه لم يتم حل هذه المشكلة إلى الوقت الراهن.

وأوضح الطالب المتقدم بالشكوى أن رسوم الاشتراك في المدينة الجامعية التابعة لجامعة طنطا تكون للسكن العادي حوالي ثلاثمائة وخمسة وأربعين جنيه، أما بالنسبة إلى رسوم السكن المميز تكون خمسمائة وخمسة وأربعين جنيه، وأوضح أن هذه الرسوم تعد مرتفعة جداَّ بالنسبة إلى الرسوم المخصصة للسكن في المدن الجامعية الأخرى.

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