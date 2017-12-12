التربية والتعليم تصدر قرار وزاري بمواعيد امتحانات الشهادات العامة

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قام السيد الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقى، بإصدار قرار وزاري رسمي من الوزارة وذلك القرار كان بشأن المواعيد النهائية لامتحانات الشهادات العامة في مصر، حيث القرار كان يتضمن مواعيد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وايضا مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك القرار كان من اجل امتحانات العام الدراسي 2017/2018”.

والجدير بالذكر ان نص القرار الذي اصدره الوزير طارق شوقي قد جاء على مواعيد عقد امتحانات شهادة إتمام الدراسة في الثانوية العامة، وايضا شهادة أمام الدبلومات الفنية التي يتم تنظيمها والإشراف عليها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في جمهورية مصر العربية، وتم تحديد الدورين الأول والثانى وفقًا لهذا القرار، حيث انه من المقرر ان يتم عقد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا لهذا القرار بداية من يوم 3 من شهر يونيه لعام 2018 وستبدأ امتحانات الدور الثاني في يوم 11 من شهر أغسطس لعام 2018.

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أما فيما يخص مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية ” الدبلوم التجارى، و الدبلوم الصناعى، و الدبلوم الزراعى، و دبلوم السياحة والفنادق” سواء نظام ثلاثة سنوات او نظام خمسة سنوات، فإنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول في يوم 19 من شهر مايو لعام 2018، ومن المقرر ان تبدأ امتحانات الدور الثاني في يوم 28 من شهر يوليو لعام 2018

اما بخصوص مواعيد الامتحانات في دبلوم الثانوى الفنى الخاص بالصم وضعاف السمع فإنه من المقرر وفقا للبيان أن تبدأ امتحانات الدور الأول في يوم 19 من شهر مايو من عام 2018، وسوف تبدأ امتحانات الدور الثاني في يوم 28 من شهر يوليو من عام 2018، أما بالنسبة لمواعيد امتحانات الخط العربى و امتحانات التهذيب فإنه من المقرر وفقا لقرار أن يكون ميعاد امتحانات دبلوم الخط العربى تبدأ في 19 من شهر مايو لعام 2018 والدور الثاني يبدأ في 28 من شهر يوليو لعام 2018.

وكذلك نص القرار الصادر عن الاستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي بأن يكون التوزيع بالنسبة للمواد في اثناء أيام الامتحانات يكون وفقا لجدول الامتحانات المعتمد والخاص بكل شهادة سواء إتمام المرحلة الثانوية العامة، أو شهادات الدبلومات التقنية.

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