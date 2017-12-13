وزير التعليم يصرح أن العام القادم سيشهد تغيير كبير بمنظومة التعليم خاصة بالمرحلة الإبتدائية والثانوية

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تحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن الأشياء الذي يتم تطويرها العام الجديد داخل جميع المدارس بجميع المحافظات، وأيضاً تم التأكيد على أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير التعليم وجميع الأنظمة التعليمية للنهوض به وتطويره بشكل ملحوظ.

يذكر أيضاً أن الوزير صرح بأن العام القادم سيشهد تغيير كبير في منظومة التعليم بجميع المراحل وخاصة المرحلتين الابتدائية والثانوية، وذلك لأنهما يعتبران من أهم المراحل التعليمية الأساسية والذي يتم من خلالها تحديد مستوى الطالب وخاصة مرحلة التعليم الأساسي وهي الابتدائية.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أن شوقي أكد خلال مكالمة هاتفية له اليوم في برنامج كل يوم وهو يبث على قناة ON E ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، وأكد أنه سوف يحدث فترة كبيرة داخل جميع المؤسسات التعليمية المنتشرة بجميع المحافظات والإدارات التعليمية وهذا ما يشعر به جميع المواطنين.

كما أنه يحدث تغيير كبير خلال الفترة القادمة في التعليم داخل جمهورية مصر العربية، ولن يقوم هذا التغيير إلا إذا وجدت ثقة جميع القائمين على المنظومة التعليمية وقيامهم بالدور الحقيقي الخاص بهم، وهذا ما يقدم لجميع الطلبة والطالبات داخل جميع المدارس وذلك في ظل إهدار حقوق التعليم حالياً في مصر.

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وقام الإعلامي عمرو أديب بالتعليق على النظام التعليمي الجديد والذي سوف يتم تطبيقه العام الجديد، ووجه أيضاً رسالة إلى وزير التربية والتعليم وتحدث فيها قائلاً أنه إذا تم فعل وتقديم هذه المنظومة التعليمية الجديدة سوف “تدخل التاريخ بعد طه حسين”، وذلك لأنها تعتبر من أهم المنظومات التعليمية التي تحدث تغير كبير في التعليم.

ورد عليه وزير التربية والتعليم قائلاً أنه يدعو الله أن يوفقه إلى تطبيق هذه المنظومة، وذلك ليستفيد منها أحفاده وجميع الطلبة والطالبات المصريين وأكد أن رغبته في تطوير منظومة التعليم الحالية موجودة لديه وبقوة، وتحدث على وجود الكثير من التجارب السيئة ولكن في ذلك في هذه المرة توجد الإرادة القوية في تغيير منظومة التعليم.

ووجدت العديد من الحلول الكثير والأفكار الظاهرة وحرص على توجيه كلماته إلى المواطنين المصريين وأولياء الأمور على وجود إيمان من داخلهم بتغيير المنظومة حتى يتحقق هذا التغيير المطلوب.