“خالد عبدالغفار” يؤكد على ضرورة إقامة فروع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى لها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبدالغفار” حيث أكد على حرص الوزارة في التوسع لإقامة فروع تابعة إلى الجامعات الدولية في جمهورية مصر العربية وبالتحديد في “العاصمة الإدارية الجديدة”، من أجل المساهمة في تنفيذ استراتيجية التعليم العالي المصري ومنظومة البحث العلمي، والعمل على تحقيق مزيد من المنافسة بين الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور “خالد عبدالغفار” أن مشروع إقامة فروع من الجامعات الدولية والجامعات الأجنبية القائمة في الدولة المصرية يهدف إلى الاستفادة من الإنجازات البحثية والعلمية التي تم تحقيقها من قبل الجامعات المصرية في مجال تطوير مناهج التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى العمل على توفير النفقات العالية للبعثات التعليمية والدراسية خارج الدولة المصرية.

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وأكد الدكتور “خالد عبدالغفار” على أهمية أن تصبح “الجامعات المصرية الجديدة” التي سوف يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة نموذج يحتذى به في مجال التعليم العالي والذي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقه تبعاً لمعايير التعليم الدولية مما سيعمل على الارتقاء بالمنظومة البحثية والعلمية داخل الدولة المصرية.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار أن هناك العديد من الجامعات الدولية والأجنبية التي تم عقد اتفاق معها من أجل العمل على إنشاء فروع لها في الدولة المصرية وهي الجامعات الأوروبية السويدية، والجامعات الكندية، والجامعة الإنجليزية بالإضافة إلى الجامعات المجرية بالإضافة إلى إقامة “المدينة المصرية للعلوم والأبحاث والابتكار بالتعاون مع الجهات الدولية.

وأشار الدكتور “خالد عبدالغفار” أنه تم الاتفاق مع الشركات الأجانب من أجل إقامة كل الجامعات الجديدة تبعاً لأفضل المعايير والمقاييس الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وأضاف أن “مجمع الجامعات الكندية” الذي تم إقامته على مساحة تصل إلى ثلاثين فدان وتبلغ مساحة المباني به حوالي 34000 متر مربع، يضم العديد من الكليات بالإضافة إلى مركز للإبتكار والبحوث.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن مجمع الجامعات الكندية سوف تبدأ الدراسة الفعلية في خلال العام الدراسي الجديد 2018/ 2019 لاستيعاب حوالي 200 طالب بكل كليات من الكليات التابعة إلى مجمع الجامعات الكندية، بإجمالي عدد طلاب أربعة آلاف طالب خلال المرحلة الأولى.

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