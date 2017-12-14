“التربية والتعليم” تقدم رد كتابي على طلب إحاطة بخصوص أجور المدرسين

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تابع موقع مصر 365 رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي” على طلب إحاطة تقدم به عضو مجلس النواب “مصطفى الجندي” بخصوص وضع خطة عاجلة من أجل تحسين رواتب المدرسين من أجل مراعاة حقوقهم في الحصول على أجر عادل بهدف الوصول إلى أجر مناسب يتيح هم العمل على استيفاء احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التعليمية في الدولة المصرية.

وجاء رد الدكتور “طارق شوقي” كتابياً للرد على طلب إحاطة “مصطفى الجندي” وجاء فيه أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قامت ببحث طلب الإحاطة مع الجهات المختصة بالوزارة حيث أن رواتب المدرسين يقوم على تنظيمها أدوات صرف قانونية للكادر رقم 155 لسنة 2007، وقانون الخدمة المدنية برقم واحد وثمانين لسنة 2016.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بخصوص زيادة رواتب المعلمين أنها قامت بوضع “خطة ثلاثية” ليتم من خلالها زيادة أجور ورواتب المعلمين بنسبة مئوية ثابتة بالتعاون مع “وزارة المالية” وفي انتظار اعتمادها مع “الموازنة العامة للدولة المصرية”.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيتم فتح ملف المكافآت المالية والأجور من خلال حصر جميع الحوافز بالإضافة إلى المكافآت مع تكاليف الامتحانات ليتم صرفها من قبل إدارات وهيئات ومديريات التربية والتعليم من أجل إعادة تنظيمها لتحقيق العدل والمساواة بين المعلمين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع “منظمة فيزا العالمية” باعتبارها الشركة الرائدة قطاع التجزئة النقدية من أجل العمل على توفير حوافز مالية من خلال المشاركة في اتفاقية تعاون مع المدرسين، ليتم جمعهم جميعاً في حساب خاص يتم إدارته بشكل استثماري يعمل على توزيع “العوائد النقدية” ليتم صرفها إلى المعلمين المتميزين بصفة شهرية، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والخدمات الصحية من خلال نظام تقييم إلكتروني تبعاً لمعايير معتمدة من أهمها الأداء المتميز في المدرسة والعمل على تحسين مستوى الطلاب من الناحية الأخلاقية والأكاديمية.

كما تعمل “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” على تعديل شامل لقانون التعليم المصري الذي تم إصداره لسنة 1981 برقم 139 لتحقيق الرؤية المصرية في تعليم متميز يهدف إلى بناء شخصية الطلاب يتواكب مع تطورات التعليم الحديثة.

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