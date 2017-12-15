وزارة التعليم: لاصحة لتطبيق نظام البوكليت لطلاب الاول والثاني الثانوي

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تردد الكثير علي مواقع التواصل الاجتماعي، بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف تقوم بتطبيق نظام امتحانات البوكليت علي جميع صفوف الثانويه العامه ومنهم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وعلي الفور قام مركز معلومات مجلس الوزراء بنفي كل ما تردد من شائعات حول تطبيق وزارة التربية والتعليم نظام امتحانات البوكليت علي طلاب صفوت المراحل الاولى والثانية للثانوية العامة، ونفت ايضا الوزارة تلك الشائعات وذكرت أن نظام البوكليت هو مقرر فقط علي طلاب الصف الثالث الثانوي.

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وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ليقوم بالتأكد من صحة الخبر، مشيرا بأن الوزارة قامت بالنفي التام حول ما تردد من شائعات تغير نظام امتحانات الصف الاول والثاني الثانوي، وأكدت الوزارة بأن نظام امتحانات الصفوف سوف تكون متبعة كما هي وأشارت إلي أن نظام البوكليت مطبق علي طلاب الصف الثالث الثانوي فقط.

وعلي نفس السياق المتصل بامتحانات الثانوية العامة، أكدت الوزارة أنها تقوم بالاستعداد التام لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، والتي من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في شهر يونيو المقبل وذلك طبقا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي 2017/2018.

والجدير بالذكر بأن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي قام بوضع كافة المواصفات المطلوبة في ورقة الامتحانات لطلاب الثانوية العامة، وأكدت علي أنه لن تقوم بتغيير أي تغيرات في مواصفات ورقة الامتحان وكذلك الأسئلة المخصصة، وأوضحت أنها تقوم بوضع أسئلة مخصصة للفهم والتذكر وذلك علي حسب طبيعة كل مادة.

وأوضحت الوزارة بأنها قامت بالاستفادة من كافة الملاحظات وأنها سوف تقوم بأخذ عين الاعتبار لكافة الأخطاء التي حدثت في نظام البوكليت للعام الماضي، وسوف تقوم مراعاة أن تكون الأسئلة وعددها مناسب الزمن المحدد للإجابة، وسوف تقوم بمراجعة الأساليب اللغوية ومراجعة فنيات صياغة الأسئلة، وسوف تكون الأسئلة واضحة لكافة الطلاب.

اشارت وزارة التربية والتعليم بأنها قامت يغلق باب التحويل لطلاب الثانوية العامة من محافظة الى محافظة اخرى، وذكرت أن هناك ظروف استثنائية سوف تنظر فيها ليقوم الطلاب بالتحويل من محافظة إلي أخري علي أن يتم تقديم أدلة تثبت بتغير محل الإقامة أو العمل.

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