مفاجأة جديدة لجميع المعلمين وخطة زيادة مرتباتهم قريباً.. تعرف على التفاصيل

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بسبب تواجد الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع قامت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على أنه سوف يتم إعداد وتقديم خطة ثلاثية، وسوف يكون الهدف من هذه الخطة هي زيادة جميع رواتب المعلمين وهي تكون بنسبة مئوية ثابتة وهذا بالتنسيق والترتيب مع وزارة المالية، وتنتظر وزارة التربية والتعليم اعتمادها من قبل وزارة المالية وهي تكون ضمن الموازنة المالية الجديدة.

كما أن وزارة التربية والتعليم قدت هذا بناءً على طلب مجلس النواب وذلك عندما تم فتح ملفات الأجور والمكافآت المالية، ويأتي ذلك بعد حصر جميع الرواتب الذين يحصلون عليها جميع المعلمين وهذا من أجل إعادة التنظيم الهام لتحقيق أفضل مساواة وعدالة اجتماعية، وتوفير لجميع المعلمين حياة كريمة وتقديم إليهم جميع سبل المعيشة وهذا وفقاً لنظام شفاف ونزيه.

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جديراً بالذكر أيضاً أن نائب مجلس النواب مصطفي الجندي تلقى خطاباً كتابياً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وهذا رداً على طلب الإحاطة الذي تم تقديمه بخصوص وضع خطة عاجلة لتحسين جميع الرواتب الخاصة بالمعلمين، وتقديم إليهم أفضل مستوى معيشي لملائمة الظروف الاقتصادية الحالية.

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وجاء هذا يهدف مراعاة جميع حقوقهم في الحصول على أجور عادلة بغرض الوصول لأجر يسمح لهم بتلبية جميع احتياجات المعلم الأساسية، وتوفير لهم حياة كريمة وابتعادهم عن الدروس الخصوصية وهذه القضايا تحدث فيها كثيراً جميع المعلمين وطالبوا برفع أجورهم نظراً لما تشهده البلاد حالياً ووجود غلاء في أسعار جميع السلع.

يذكر أيضاً أن الوزارة تحدثت بأنها سوف تقوم بتعديل كامل وشامل لقانون التعليم المصري والذي صدر برقم 139 لسنه 1981، وصدر هذا القانون ليحقق رؤية الدولى المصرية في خطتها ضمن التعليم الهادف والمتميز، وهو يعمل على بناء الشخصية ومواكبة التغيرات التي تحدث في العصر الحالي.

وسوف يشمل القانون وجود تعديلاً كاملاً في باب الأجور والتنمية المستدامة لجميع المعلمين والإداريين داخل الوزارة، كما أنه يقدم لهم الاستقرار المادي والعمل على توفير مستوى اجتماعى يليق بهم و رسالتهم التعليمية السامية الذين يحملونها فوق أكتافهم، وتقديم كل ما يبحث عنه المعلمين وتوفير حياة اجتماعية متميزة عما هما عليه حالياً.