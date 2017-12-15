“التربية والتعليم” تنفي تطبيق نظام البوكليت إلا على طلاب الصف الثالث الثانوي فقط

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع إلى مجلس الوزراء المصري” حيث نفى ما تم إثارته في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عن أنباء اعتزام “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” بتطبيق نظام امتحانات”البوكليت” على طلاب مرحلة التعليم الثانوي في مرحلتيه الأولى والثانية.

وأوضح “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” أنه قد قام بالتواصل مع “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” والتي نفت هذه الأنباء وأوضحت أنه لا أساس لها من الصحة، وأوضحت أن الوزارة لم تقوم بأي تعديل على نظام امتحانات المرحلة الثانوية في مرحلتيها الأولى والثانية خلال العام الدراسي الجاري 2017/ 2018 على أن يتم إجراء الامتحانات بنفس النظام المتبع خلال السنوات الماضية، وشددت أن نظام امتحانات “البوكليت” مطبق فقط على طلاب المرحلة الثانوية في الصف الثالث فقط.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها بدأت خلال الفترة الحالية الاستعداد لفترة امتحانات المرحلة الثانوية والتي من المقرر أن تبدأ خلال شهر يونيو القادم لعام 2018، تبعاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، وقد قام “المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي” بوضع المواصفات التي لابد من توافرها في “ورقة الامتحانات” لطلاب المرحلة الثانوية، وأكدت على عدم إجراء أي تغييرات جوهرية في “مواصفات الورقة أو في الأسئلة المخصصة للفهم حسب طبيعة كل مادة من المواد الدراسية”.

وأوضحت “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” أنه قد تم الاستفادة من جميع الملاحظات التي تمت خلال العام الدراسي السابق 2016/ 2017 على نظام “البوكليت” ليتم معالجتها لصالح الطلاب، وأضافت الوزارة أن من بين الملاحظات التي تم مراعاتها أن يكون عدد الأسئلة مناسب للمدة المتاحة للإجابة، مع مراعاة بعض من الفنيات في صياغة الأسئلة، وكذلك الأساليب اللغوية لضمان سهولة فهم السؤال من قبل الطلاب وكذلك وضوحه باستخدام مفردات دالة واضحة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إغلاق باب التحويلات لطلاب المرحلة الثانوية من محافظة إلى أخرى، إلا في ظروف استثنائية يتم فيها تحويل الطلاب مع تقديم أدلة تثبت تغيير محل العمل أو الإقامة.

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