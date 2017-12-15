“التربية والتعليم” تنفي إصدار نشرة سرية تنص على منع الطلاب من الصلاة داخل المدارس

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تابع موقع مصر 365 نفى “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع إلى مجلس الوزراء المصري” صحة الأخبار التي تم تداولها عبر العديد من المواقع الإلكترونية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار “وزارة التربية والتعليم” نشرة سرية تم توزيعها على المدارس، تلزم بمنع الطلاب من أداء “الصلاة الجماعية” أو الدعاء في الفصول بعد الأذان”.

حيث قام “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” من التواصل مع “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” للتأكد من هذه الأنباء التي نفتها الوزارة وأكدت على أن هذه الأنباء لا صحة لها، حيث أعلنت الوزارة أنها لن ولم تمنع الطلاب من أداء الصلاة وكذلك الدعاء في المدارس بعد الأذان أن ما يتم ترديده من قبل البعض مجرد شائعات غير صحيحة.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها قد أصدرت العديد من التعليمات الصارمة إلى جميع مديري المديريات التعليمية وكذلك إلى جميع المدارس توصي بعدم منع أي طالب من الصلاة داخل المدارس، حيث أن من حق أي طالب مصري أن يصلي داخل المدرسة وأي مؤسسة تعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي أهمية العمل على غرس “القيم الدينية” سواء الإسلامية أو المسيحية في نفوس الطلاب من أجل مساعدتهم على التمسك والالتزام بالشعائر الدينية، وأكدت الوزارة على عدم وجود أية قرارات وزارية أو أي توصيات تجبر الطلاب على منع الصلاة في أي مرحلة من مراحل التعليم، حيث أن الصلاة من الفروض والعبادات الواجبة ولا يجوز لأي أحد أن يتدخل فيها أو أن يمنعها.

والجدير بالذكر أنه تم تداول أيضا معلومات عبر مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإلغاء تدريس مادة التربية الدينية داخل المدارس، و نفى هذه الأنباء وزير الأوقاف الدكتور “مختار جمعة” حيث أكد على ضرورة تدريس التربية الدينية وإسناد هذه المهمة إلى المتخصصين حيث أن الأديان جميعاً تدعو إلى الأخلاق والقيم، وأوضح أن الدين يعد تحصين أبناء الوطن بالفكر الديني المعتدل الصحيح بعيداً عن أيدي المضللين والمتشددين، وأضاف أن هناك كتاب عن القيم والأخلاق والمواطنة يتم مراجعته من قبل الإمام الأكبر أحمد الطيب وبابا تواضروس الثاني ليتم مراجعته ليتم تدريسه في المدارس المصرية.

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