“علاء عيد” يعلن عن مقترح مشروع قانون يهدف لتجريم “الدروس الخصوصية”

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تابع موقع مصر 365 تأكيد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “علاء عيد” حيث أعلن أنه تم الانتهاء من إعداد “مشروع قانون” يهدف إلى تجريم “الدروس الخصوصية”، وأكد على عرض مقترح مشروع القانون بالكامل على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي”.

وأوضح الدكتور “علاء عيد” أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد وعد أن يتم عرض مقترح قانون تجريم الدروس الخصوصية على “مجلس الوزراء المصري” ليتم البت في أمره، وأشار أنه لا يمكن أن يتم الإفصاح عن تفاصيل مقترح مشروع القانون في الوقت الراهن أو حتى أي ملامح عنه، إلا بعد أن يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء المصري رسمياً.

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وأكد الدكتور “علاء عيد” أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سوف يقوم بالإعلان عن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية في الوقت المناسب، وتهدف الوزارة إلى وضع حلول تعد جذرية للعمل على إنهاء مشكلة الدروس الخصوصية.

وأشار الدكتور “علاء عيد” أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قامت بمخاطبة “وزارة الداخلية” من أجل العمل على توفير حملة من قوات الأمن للعمل على تأمين عمل الضبطيات القضائية أثناء قيامها بالمرور على المركز التعليمية التي تقوم بتقديم الدروس الخصوصية، والعمل على إغلاقها مع رؤساء الأحياء في المحافظات وكذلك المديريات.

وأشار الدكتور “علاء عيد” أن مقترح قانون تجريم “الدروس الخصوصية” يشمل جميع المسؤولين عن ممارسة النشاط سواء كانوا امن أعضاء الهيئة التدريسية أو من أصحاب المنشآت، على أن تكون العقوبات الجنائية التي سيتم تطبيقها إلى جانب العقوبات الإدارية والتأديبية، وأضاف أن الإدارة العامة للشؤون القانونية سوف تبدأ العمل في “مشروع القانون” خلال الأسبوع القادم.

وأوضح أستاذ التربية ورئيس قطاع التعليم العام الأسبق بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “رضا مسعد” أن أي مخالفة يرتكبها عضو من أعضاء الهيئة التدريسية سوف يحاسب تأديبياً من خلال إحالته إلى وظيفة إدارية أو نقله، بالإضافة إلى وجود عقوبات توقيعها على المخالفين التي يمكن أن تقوم الوزارة بتطبيقها قبل تنفيذ “عقوبة السجن”.

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