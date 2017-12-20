وزارة التعليم توافق علي إدراج مناهج الصناعات الغذائية بالتعليم الفني

Advertisements

كشف نائب الوزير للتعليم الفنى الدكتور أحمد الجيوشي النقاب عن موافقة وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي علي الطلب المقدم من قبل شركة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لإدراج مناهج مخصصة للصناعات الغذائية المعد منذ 2015 قبل قطاع التعليم الفني بالشراكة مع شركة التدريب للصناعات الغذائية وبالتعاون مع عدد من خبراء الصناعة.

وجاء ذلك ضمن خطة تكثيف التعاون بين وزارة التربية والتعليم وجميع الجهات المهتمة بالتعليم الفني بحسب خطة مصلحة الكفاية الإنتاجية التى تهدف إلى فتح آفاق جديدة في هذه المهنة الجديدة بالاستعانة بمناهج قطاع التعليم الفني.

Advertisements

ويعتبر تطبيق مناهج الصناعات الغذائية بالتعليم الفني هي أولي خطوات التطبيق الفعلي للاتفاقية التعاون المشترك الموقع بين وزارتي التربية والتعليم الفني ووزارة الصناعة بهدف تنسيق الجهود في جميع الأمور التي تخص التعليم الفني والتدريب المهني في الوزارتين.

اقرأ أيضا.. الكشف عن تفاصيل النظام التعليمي الجديد للمدارس الحكومية والخاصة

وقد أوضح وزير التعليم الدكتور شوقي أن التعاون مع وزارة الصناعة يهدف إلى ربط التعليم الفني والتدريب المهني بالتنمية الصناعية، وتحسين مهارات العمالة المصرية التي تعد عنصر أساسي لجذب المشروعات الاستثمارية وتقليل نسبة البطالة بين خريجي المدارس الفنية والذي لن يتحقق في ظل غياب العلاقة الوثيقة بين التعليم الفني واحتياجات قطاع الصناعة في الوقت الراهن والمستقبل.

وأضاف شوقي أن التعاون المشترك مع وزارة الصناعة يتضمن العمل علي جميع الجوانب منها تحديد التوجه الصناعي وتنظيم عملية سير التعليم الصناعي وإرساء القواعد له، وتحقيق التكامل بين المدارس الفنية ومراكز التدريب ووضع إجراءات تحفز وتدفع الشركات الصناعية إلى عقد دورات تدريبية للطلاب، تخصيص تمويل للمشروعات الصغيرة المعدة من قبل خريجي التعليم الفني الذين يعتبرون أكثر احتياجا في سوق العمل.

ويأمل وزير التعليم أن يساهم ذلك البروتوكول في رفع كفاءة الإمكانيات والموارد المتاحة بوزارتين التعليم والصناعة، واستغلالها علي أكمل وجه علي سبيل المثال التكامل بين المدارس الفنية المختلفة ومراكز التدريب المهني لطلاب هذه المدارس.

الجديرة بالإشارة أن الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني قام اليوم الأربعاء بجولة تفقدية لموقع إنشاء مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة التي تختص بتكنولوجيا الطاقة النووية لمعرفة آخر التطورات والتجهيزات في كافة مباني وإنشاءات المدرسة من معامل تكنولوجية وورش فنية.