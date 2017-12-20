“شوقي” يعلن من أكبر المعوقات التي تواجه المنظومة التعليمية هي العقلية والثقافة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها “وزير التربية والتعليم والتعليم الفني” الدكتور طارق شوقي خلال لقائه الإعلامي في برنامج “أون اليوم” على قناة “أون لايف” والذي تقدمه الإعلامية “لبنى عسل” حيث أوضح خطوات الوزارة من أجل العمل على تطوير المنظومة التعليمية، مضيفاً إن تنفيذ هذه الخطوات يعد أمر صعب في وجود ظروف في الغالب معظمها غير مساعدة.

وأشار الدكتور “طارق شوقي” أن من العقبات التي تواجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل العمل على تطوير المنظومة التعليمية وهي التمويل الذي لا يعد عقبة في تطوير التعليم فحسب بل عقبة لوزارة النقل والمواصلات، ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

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وأشار “طارق شوقي” أن مشكلة التمويل ليست فقط هي من أهم العقبات التي تواجه القطاع التعليمي بل لابد في البداية أن يتم تشخيص المشكلة للعمل على إيجاد الحلول المناسبة، وأضاف إلى ضرورة وجود طريق وهدف نسعى إلى الوصول إليه، وأكد أن التمويل عام هام لتطوير المنظومة التعليمية ولكن المعوق الأكبر للتطوير هو تغيير العقول والثقافة فهذا يعد أصعب من التمويل.

وأشار الدكتور طارق شوقي أن الحلول الفنية والتمويل لا يشكلان مصدر قلق لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأوضح أن ثقافة المجتمع المصري تتسم بالخوف من التغيير حيث أن التاريخ التعليمي مليء بالإخفاقات والوعود التي لم يتم تحقيقها على أرض الواقع في المنظومة التعليمية السابقة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي قائلا “بيتم جلدنا على غلطات تاريخية، عانينا منها احنا شخصيا لم نتسبب بها أحنا بنحاول نعالجها، وهذا لا يعني أن شيء خطأ حصل زمان ان يتم تكرارها تاني التشاؤم المفزع دة”.

وأضاف الدكتور طارق شوقي أن الجدل المثار حالياً هو ما سيؤدي إلى فشلنا في النهاية، وأشار أنه في جميع أنحاء العالم لا يوجد حوار دائر بين مسؤول وبين مواطن عن النظام التعليمي وعن الدرجات المضافة إلى المجموع والترم المنتهي كل هذا الحوار يدور في مصر فقط، وأشار أن هناك ولي أمر بعث إليه برسالة إلكترونية يؤكد فيها عن عدم رضاه عن جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي في إدارة تعليمية معينة حيث يريد أن يتم تبديل يوم امتحان اللغة العربية من الأربعاء إلى السبت.

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