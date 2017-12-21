“أحمد خيري” ينفي وجود مرض الالتهاب السحائي في أحد المدارس المصرية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “أحمد خيري” والتي تعلن عن حقيقتين عن “المنظومة التعليمية” داخل الدولة المصرية نظراً لترويج شائعات غير صحيحة تماماً في هذا الشأن، وحيث تم انتشار شائعة عن مرض الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس.

وأعلن “أحمد خيري” عن نفيه لجميع الأخبار التي تم ترديدها في بعض الوسائل الإعلامية حول إصابة تعدد من طلاب في “مدرسة الجزيرة الرسمية” والتي تتبع إدارة غرب القاهرة التعليمية “بمرض الالتهاب السحائي” والتي أدت إلى وفاة طالب بسبب هذا المرض، وأكد أن “مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة” قد قامت بتشكيل لجنة من المسؤولين بوزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل التحقق من صحة الأمر.

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وأضاف “أحمد خيري” بعد فحص اللجنة للمدرسة تبين أنه لا توجد أي مشاكل صحية بين الطلاب، وأشار أن حالة وفاة الطالب قد حدثت في منزل الطالب بسبب توقف عضلة القلب بعد أن قام بالغياب عن المدرسة لمدة 5 أيام.

كما نفى “أحمد خيري” ما يتم تداوله من أخبار بشأن حركة التغييرات الجديدة بين قيادات وزارة التربية والتعليم ومديري المديريات حيث أنه لم يتم إصدار أي قرار وزاري يفيد عن وجود حركة تغييرات إدارية، وأشار أن “التقرير الخاص بتقييم الأداء المدرسي” والذي ورد من “الإدارة المركزية للمتابعة” خلال الفترة من السادس والعشرين من شهر نوفمبر السابق إلى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر السابق لعام 2017 لما تم متابعته في “مدارس التعليم العام” وهدف التقرير إلى الوقوف على الوضع الحالي للمنظومة التعليمية.

وأشار “أحمد خيري” أن التقرير جاء به أن عدد المديريات التعليمية التي تم تقييمها والتي بلغ عددها خمسة عشر مديرية تعليمية، وحوالي ثلاثين إدارة تعليمية، وستين مدرسة للتعليم عام متنوعة ما بين مراحل التعليم المختلفة التعليم الأساسي والابتدائي والإعدادي، وتم تقييم عدد اثنين وعشرين مدرسة ثانوية.

وأعلن رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقييم الأداء “صلاح عمارة” أن تقييم الأداء المدرسي يعد أمر هام جداَّ من أجل التعرف على مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيق أهدافها، وأوضح أن التقييم يتم في كل المحاور التي تدور حولها “العملية التعليمية، وأوضح أن التقييم تم تقسيم المدارس إلى أربعة مستويات وهي 50% ومن 50% إلى نسبة 69%، ومن نسبة مئوية 70% إلى نسبة 89%، وأكبر نسبة وردت في التقرير تساوي نسبة مئوية 90% وذلك عن طريق استمارات التقييم التي تم إعدادها من قبل الإدارة.

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