“مدبولي” يجتمع مع “شوقي” لمتابعة ملف “مدارس النيل الدولية”

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تابع موقع مصر 365 متابعة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017 لملف “مدارس النيل الدولية” وذلك بعد أن تم عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي”، بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية بهذا الشأن.

وأشار الدكتور “مصطفى مدبولي” أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير عن طريق المتابعة المستمرة لتجربة “مدارس النيل الدولية” والعمل على التقييم الدائم لهذا الشأن، بما يضمن العمل على استدامة تجربة “مدارس النيل الدولية” والعمل على تحقيق الأهداف التعليمية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها من خلال تجربة “مدارس النيل الدولية”.

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وأوضح الدكتور “مصطفى مدبولي” أن الدولة المصرية تتطلع إلى نجاحه تجربة مدارس النيل الدولية حيث أنه تعد نموذج تعليمي عالي الجودة، يقوم على كوادر مؤهلة ذات خبرة، كما يتيح للطالب الحصول على شهادة مصري معتمدة من الدولة المصرية، ومعترف بها عالمياً.

وتم مناقشة عدد من المحاور خلال الاجتماع الذي عقد اليوم المتعلقة بإدارة مدارس النيل الدولية وكذلك أسلوب العمل بها، بالإضافة إلى متابعة مستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة بهذه الفئة من المدارس، والعمل على تلبية جميع متطلباتها بالإضافة إلى بحث استراتيجية التعليم المتبعة في تلك المدارس في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، مع إمكانية التعاون مع “القطاع الخاص” في هذا المجال التعليمي.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي” خلال الاجتماع على حرص الدولة المصرية على التوسع في النماذج الحديثة للمدارس المختلفة الأنواع، بما يعمل على المساهمة في العمل على إيجاد جيل جديد من النشء لديه العديد من أدوات الابتكار والتفكير، بالإضافة إلى العمل على تطوير المؤسسات التعليمية، والعمل على رفع كفاءة العاملين في المنظومة التعليمية.

وأوضح الدكتور “طارق شوقي” أن العمل على نهوض العملية التعليمية وخصوصاً التعليم الفني والعمل على ربطه باحتياجات سوق العمل المصري بما يهدف إلى العمل على خلق عمالة مصري فنية مصرية مدربة وقادرة على المنافسة في مجالات العمل المختلفة.

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