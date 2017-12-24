تعرف على مواعيد امتحانات التعليم الابتدائي خلال الترم الأول 2017/ 2018

Advertisements

تابع موقع مصر 365 جداول امتحانات الترم الأول من التعليم الأساسي لعام 2017/ 2018 الصف الثاني الابتدائي “عربي/ لغات” على أن تبدأ في يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري بإجراء امتحان التربية الدينية في تمام الساعة 8:30 إلى 9:30 في الفترة الصباحية، والفترة المسائية من الساعة واحدة إلى الساعة اثنين ظهراً، وامتحان اللغة العربية والخط في تمام الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 11:30 صباحاً، والفترة المسائية من الساعة 2:30 إلى الساعة الثالثة عصراً، ويوم الخميس الموافق 28 من ديسمبر يكون امتحان الرياضيات للفترة الصباحية من الساعة 8:30 إلى 10:00، والفترة المسائية من 1:00 إلى 2:30.

وأما مواعيد امتحانات الصف الثالث الابتدائي في الترم الأول “عربي/ لغات” فهي كالتالي يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر الفترة الصباحية يكون امتحان التربية الدينية من تمام الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30، أما الفترة المسائية من 1:00 إلى 2:00، وامتحان اللغة العربية والخط في الفترة الصباحية من الساعة 10:00 إلى الساعة 12:00 أما الفترة المسائية من الساعة 2:30 إلى الساعة 4:30.

Advertisements

وفي يوم الخميس الموافق 28 من ديسمبر يكون امتحان الرياضيات في الفترة الصباحية من الساعة 8:30 إلى الساعة 10:00، والفترة المسائية من الساعة 1:00 إلى الساعة 2:30، وامتحان اللغة الأجنبية في الفترة الصباحية من الساعة 10:30 إلى الساعة 12:00، وفي الفترة المسائية من الساعة 3:00 إلى الساعة 4:300.

أما بالنسبة إلى مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية الصف الرابع عربي ولغات تبدأ يوم السبت الموافق 30 ديسمبر يكون امتحان اللغة العربية والخط في الفترة الصباحية 8:30 إلى تمام الساعة 11:00 وفي الفترة المسائية في تمام الساعة 1:00 إلى الساعة 2:30، وفي يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر يبدأ امتحان الرياضيات في تمام الساعة 8:30، إلى الساعة 11:00، والفترة المسائية من تمام الساعة 1:00 إلى تمام الساعة 2:30، أما بالنسبة إلى التربية الدينية تكون في تمام الساعة 10:30 إلى الساعة 11:00، والفترة المسائية من الساعة 3:00 إلى الساعة 4:30.

وفي يوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر يناير لعام 2018 يكون امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 8:30 إلى تمام الساعة 10:00، والفترة المسائية من تمام الساعة 1:00 إلى الساعة 2:30، امتحان العلوم يكون في تمام الساعة 10:30 إلى الساعة 12:00، ومواعيد امتحانات الفترة المسائية من تمام الساعة 3:00 إلى تمام الساعة 4:30، ويوم الأربعاء الموافق 3 من يناير امتحان الدراسات الإجتماعية يكون في تمام الساعة 8:30 إلى تمام الساعة 11:00، ومواعيد امتحانات الفترة المسائية من تمام الساعة 1:00 إلى تمام الساعة 2:30.

أما امتحانات المرحلة الابتدائية للصف الخامس الابتدائي عربي ولغات يكون امتحان اللغة العربية والخط في الفترة الصباحية في تمام الساعة 8:30 إلى الساعة 11:00 ومواعيد الفترة المسائية من تمام الساعة 1:00 إلى الساعة 2:30، وامتحان الصف الخامس الابتدائي في يوم الأحد الموافق 31 من ديسمبر يكون امتحان الرياضيات في الفترة الصباحية 8:30 إلى الساعة 10:00، والفترة المسائية من الساعة 1:00 إلى تمام الساعة 2:30، وامتحان التربية الدينية 10:30 إلى تمام الساعة 12:00 والفترة المسائية من الساعة 3:00 إلى تمام الساعة 4:30.

وفي يوم الثلاثاء الثاني من شهر يناير يكون امتحان اللغة الأجنبية في الفترة الصباحية من الساعة 8:30 إلى الساعة 10:00، والفترة المسائية من الساعة 1:00 إلى تمام الساعة 2:30، وامتحان مادة العلوم من الساعة 10:30 إلى تمام الساعة 12:00، ومواعيد الامتحان في الفترة المسائية من الساعة 3:00 إلى الساعة 4:30، ويوم الأربعاء الموافق 3 يناير يكون امتحان الدراسات الاجتماعية في الفترة الصباحية من الساعة 8:30 إلى الساعة 10:00، ومواعيد امتحانات الفترة المسائية من 1:00 إلى تمام الساعة 2:30.

وتبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية في الصف السادس الترم الأول من يوم الخميس الموافق الرابع من شهر يناير إلى الخميس الموافق الحادي عشر من شهر يناير لعام 2018.

أقرا المزيد “مدبولي” يجتمع مع “شوقي” لمتابعة ملف “مدارس النيل الدولية”