تعرف على مواعيد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الأول 2017/ 2018

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يقدم موقع مصر 365 مواعيد جدول امتحانات التعليم الثانوي العام عربي ولغات في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2017/ 2018 في الفترة الصباحية وكذلك الفترة المسائية تبدأ مواعيد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في يوم السبت الموافق الثلاثين من شهر ديسمبر الجاري وتبدأ بامتحان اللغة العربية “ورقة أولى” تكون في الفترة الصباحية في تمام الساعة 8:30 إلى تمام الساعة 10:00 أما بالنسبة إلى الفترة المسائية تبدأ في تمام الساعة 1:00 إلى الساعة 2:30، أما امتحان اللغة العربية “الورقة الثانية” تبدأ في الفترة الصباحية من تمام الساعة 10:30 إلى الساعة 12:00، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة 3:00 إلى الساعة 4:30.

أما مواعيد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي ليوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر يناير لعام 2018 تكون امتحان الجبر وحساب المثلثات في الفترة الصباحية في تمام الساعة 8:30 إلى الساعة 10:30، والفترة المسائية من الساعة 1:00 إلى الساعة 2:00، وامتحان التربية الدينية في الفترة الصباحية من الساعة 11:00 إلى الساعة 12:30، والفترة المسائية من الساعة 3:30 إلى الساعة 5:00.

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ويكون جدول امتحانات التعليم الثانوي الصف الأول في يوم الخميس الموافق الرابع من شهر يناير لعام 2018 يكون امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الفترة الصباحية من الساعة 8:30 إلى الساعة 11:30، وتكون في الفترة المسائية من الساعة 1:00 إلى الساعة 4:00.

تكون مواعيد امتحانات يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر يناير يكون امتحان الهندسة في تمام الساعة 8:30 إلى تمام الساعة 10:30، والفترة المسائية من الساعة 1:00 إلى الساعة 3:00، وامتحان التربية الوطنية من الساعة 11:00 إلى الساعة 12:00، ومواعيد امتحانات الفترة المسائية من الساعة 3:30 إلى الساعة 4:30.

ومواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي يوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر يناير يكون امتحان الفيزياء للفترة الصباحية من الساعة 8:30 إلى الساعة 10:30، والفترة المسائية من 1:00 إلى الساعة 3:00، وامتحان الأحياء من الساعة 8:30 إلى الساعة 10:30، والفترة المسائية من 1:00 إلى 3:00، وامتحان الحاسب الآلي في الفترة الصباحية من الساعة 11:00 إلى الساعة 12:00، والفترة المسائية من 3:30 إلى الساعة 4:30.

وتكون مواعيد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول ليوم الإثنين الموافق الرابع عشر من شهر يناير امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الفترة الصباحية من 8.30 إلى الساعة 10:00 والفترة المسائية من 1:00، وامتحان التاريخ من الساعة 10:30 إلى تمام الساعة 12:30، مواعيد الفترة المسائية 3:00 إلى الساعة 5:00، وامتحان الفلسفة من الساعة 10:30 إلى الساعة 12:30، والفترة المسائية من الساعة 3:00 إلى الساعة 5:00.

أما مواعيد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول يوم الأربعاء 17 يناير يبدأ امتحان الكيمياء من الساعة 8:30 إلى الساعة 10:30 والفترة المسائية من الساعة 1:00 إلى الساعة 3:00، وامتحان الجغرافيا من الساعة 8:30، إلى الساعة 10:30، والفترة المسائية من 1:00 إلى 3:00، ومادة التربية الرياضية من الساعة 11:00 إلى 1:00 في الفترة الصباحية.

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