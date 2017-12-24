مواعيد جدول امتحان الصف الأول والثاني الإعدادي للترم الأول لعام 2017/ 2018

Advertisements

يقدم موقع مصر 365 مواعيد جدول امتحانات المرحلة الإعدادية عام ولغات في الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2017/ 2018 تبدأ مواعيد امتحانات الصف الأول الإعدادي للفترة المسائية في يوم الثلاثاء الثاني من شهر يناير لعام 2018 بامتحان اللغة العربية والخط من الساعة 1:00 إلى الساعة 2:30.

تكون مواعيد امتحانات الصف الأول الإعدادي في يوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يناير لامتحان الهندسة في تمام الساعة 1:00 إلى الساعة 3:00، والتربية الدينية من الساعة 3:30 إلى الساعة 5:00، وتبدأ امتحانات يوم الخميس الموافق 4 من يناير بامتحان الجبر والإحصاء من الساعة 1:00 إلى الساعة 3:00، ويوم الثلاثاء التاسع من شهر يناير يكون امتحان مادة العلوم من الساعة 1:00 إلى الساعة 3:00، والتربية الفنية من الساعة 3:30 إلى الساعة 5:30.

Advertisements

تكون مواعيد جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي ليوم الأربعاء الموافق 10 من شهر يناير للغة الأجنبية من تمام الساعة 1:00 إلى الساعة 3:00، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 3:30 إلى الساعة 4:30، وتكون مواعيد امتحانات يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر يناير لمادة الدراسات الاجتماعي من الساعة 1:00 إلى الساعة 3:00.

أما بالنسبة إلى مواعيد جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي عام ولغات للترم الأول للفترة الصباحية تبدأ في يوم الثلاثاء الثاني من شهر يناير بامتحان اللغة الأجنبية من الساعة 8:30 إلى 10:30، وبعدها امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:00 إلى الساعة 12:00.

وتكون مواعيد جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم الأربعاء الموافق 3 من يناير والتي تبدأ بامتحان مادة العلوم من الساعة 8:30 إلى الساعة 10:30، والتربية الفنية من الساعة 11:00 إلى الساعة 1:00، ومواعيد امتحانات يوم الخميس الموافق الرابع من شهر يناير لمادة اللغة الغربية والخط من الساعة 8:30 إلى الساعة 11:00، وامتحانات يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يناير تبدأ بامتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة 8:30 إلى الساعة 1:30، وامتحان التربية الدينية من الساعة 11:00 إلى الساعة 12:30.

وتبدأ مواعيد امتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر يناير الجاري بمادة الهندسة في تمام الساعة 8:30 وتنتهي في تمام الساعة 10:30، ويوم الخميس الموافق 14 من شهر يناير تبدأ مواعيد الامتحانات في الساعة 8:30 بمادة الدراسات الاجتماعية إلى الساعة 10:30، والتربية الرياضية في الساعة 11:00 إلى الساعة 12:00.

أقرا المزيد تعرف على مواعيد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الأول 2017/ 2018