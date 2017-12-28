وزارة التعليم تنفي تطبيق المناهج الدراسية الجديدة على الثانوية العامة

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صرحت مدير مركز تطوير المناهج التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نوال شلبي أن المناهج الدراسية الجديدة تهدف إلى تعليم الطالب مهارات وأنشطة تساعد علي تحقيق متعة التعليم مشيرة إلى احتواء تلك المناهج على مهارات تساهم في ترسيخ الولاء للوطن والمواطنة ومكافحة التطرف الفكري.

وأوضحت شلبي أن المناهج الدراسية الجديدة سوف تطبق بداية من العام الدراسي الجديد وسوف تتضمن موضوعات عن بطولات شهداء الشرطة والجيش وتضحياتهم بأرواحهم فداء للوطن في أرض سيناء مضيفة أنه من الممكن أن تحتوي المناهج الجديدة موضوعات عن المشروعات القومية الجديدة مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات قناة السويس الجديدة بالإضافة إلى تنمية المناهج روح الانتماء والولاء في نفوس الطلاب وتكثيف التركيز على قضية القدس العربية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين خاصة بعد قرار ترامب الأخيرة بإعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل.

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وأكدت شلبي أن المناهج الدراسية الجديدة سوف تطبق على الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال والأطفال الملتحقين بالمدارس اليابانية في العام الدراسي المقبل نافية تطبيق المناهج الدراسية الجديدة على نظام الثانوية العامة الجديد التراكمي والذي سوف يطبق بداية من سبتمبر 2018 مشيرة إلى تعديل المناهج الخاصة به حتى تخرج آخر طلاب الثانوية العامة القديمة.

وفي نفس السياق قد صرح اليوم الخميس نائب وزير التربية والتعليم الفني الدكتور أحمد الجيوشي أن الوزارة وضعت خطة تدريب كاملة لطلاب التعليم الفني على ريادة الأعمال تنفيذا لخطط مشروعات رؤية مصر 2030 بشأن التعليم الفني والمرسلة إلى كافة الجهات المعنية.

وأوضح الجيوشى أن المرحلة الأولي من خطة التدريب تضمنت تدريب 10 آلاف طالب خلال العام الدراسي الحالي ثم عقد دورات تدريبية لـ50 ألف طالب آخر ، ويستكمل تدريب 100% من الطلاب في العام الدراسي المقبل مضيفا أن ذلك سوف يقتضي إعداد وتجهيز 1500 مدرب ليصبحوا في العام القادم 3 آلاف مدرب بالإضافة إلى إعداد الوزارة منهج دراسي تدريبي موحد للطلاب التعليم الفني بالتعاون مع 5 جهات ومؤسسات داعمة وأبرزهم منظمة العمل الدولية.

والجدير بالإشارة أن هناك 2 مليون طالب وطالبة ملتحقين بمرحلة التعليم الفني يدرس لهم ما يقارب 150 ألف معلم ومعلمة.