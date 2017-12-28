“خيري” يؤكد فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة يوم السبت

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تابع موقع مصر 365 تأكيد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإعلامي “أحمد خيري” نفي جميع الأخبار التي تم تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي لها صلة بشؤون التعليم والخاصة بتأجيل فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة إتمام الدراسة الثانوية خلال العام الدراسي الجاري 2017/ 2018 ، وأكد على بدء التسجيل استمارة الثانوية العامة في يوم السبت الموافق الثلاثين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017.

وأضاف البيان الرسمي الصادر عن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة الدكتور “رضا حجازي” قد أكد أن ما تم تداوله من أخبار تعد إخبار عارية تمام من الصحة، حيث تم أمس تداول أخبار على العديد من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت لمدارس التعليم الثانوي العام على إتاحة طباعة وتسليم جميع طلاب المرحلة الثانوية العامة لكود الطالب، بالإضافة إلى كلمة السر، والبريد الإلكتروني للطالب ليتم إتاحة الفرصة لتسجيل طلاب المرحلة الثانوية الاستمارة الإلكترونية من خلال الضغط على الرابط الإلكتروني التالي.

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وأكد الإعلامي “أحمد خيري” أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تهيب بجميع وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية بالإضافة إلى وسائل الإعلام المقروءة على ضرورة توخي الحيطة والدقة والحذر والتأكد من صحة ما يتم نشره من معلومات أو أخبار تتعلق بمنظومة التربية والتعليم قبل الجامعي، وشدد على أهمية الرجوع في كل ما يتم تداوله من أخبار قبل أن يتم نشرها إلى الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باعتباره المصدر الأساسي والرسمي لجميع المعلومات والبيانات الصادرة بمجال التعليم.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تأجيل تسجيل طلاب مرحلة الثانوية العامة إلى ملء استماراتهم الإلكترونية إلى يوم السبت القادم حتى يتم العمل على انتهاء الخطوات السابقة لفتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص، وأيضا تسلم المدارس كلمات السر للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي صادر عنها عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لملء استمارات شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2017/ 2018 بحيث يمكن لجميع الطلاب الثانوية العامة من التسجيل من خلال كود الطالب وكلمة السر فقط.

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