“التربية والتعليم” تتعرض لانتقادات بسبب العديد من الأخطاء في المناهج الدراسية

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تابع موقع مصر 365 الانتقادات التي تعرضت لها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الدراسي الجاري 2017/ 2018، بسبب العديد من الأخطاء التي تم العثور عليها داخل الكتب المدرسية والتي انتشرت بطريقة سريعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، ومن أبرز هذه الأخطار انتشار صور عن مفهوم العائلة في أحد الكتب الدراسية باللغة الإنجليزية في أحد المدارس الدولية، والتي تدعم وترسخ مفهوم زواج المثليين في عقول النشء المصري مما أدى إلى حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضحت هذه الصورة في أحد كتب المناهج التعليمية الدولية أن الأسرة تتكون من أبوين بصحبة الأطفال، أو أمين بصحبة الأطفال مما أدى إلى حالة من النقد الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باعتبارها المسؤولة عن المناهج التربوية.

أما الصورة الثانية التي تم العثور عليها في أحد الكتب المدرسية في مادة اللغة العربية وبالتحديد في مرحلة التعليم الابتدائي في الصف الخامس فقد تضمن صورة احتوت على خطأ في المنهاج التعليمية في أحد الموضوع وهي عدم وجود النسر على العلم المصري، وهو ما يجعل العلم المصري شبيه مع علم دولة اليمن، وأن ما يميز العلم المصري المميز بوجود النسر عليه.

أما بالنسبة إلى الخطأ الثالث الذي عثر عليه خلال المرحلة الابتدائية في أحد الكتب الدراسية وبالتحديد في الصف الرابع، والذي أظهر فيه خطأ في أسماء التماثيل الفرعونية ففي الصفحة رقم 35 من الكتاب أظهرت صورة كتب أسفلها أنها صورة للملك أحمس، وفي الصفحة رقم 28 ظهر خطأ آخر في مسميات التماثيل، وفي الصفحة 31 كان هناك خطأ آخر في تمثال “أمنمحات الثالث”.

أما الخطأ الرابع الذي أدى إلى توجيه النقد إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فهي في الخطأ المتمثل في مادة التاريخ للمرحلة الثانوية وبالتحديد الصف الثالث الثانوي، حيث وجدت خريطة للوطن العربي تم كتابة الدول التالية “لبنان، والسعودية، والأردن، وسوريا” دون وجود للدولة الفلسطينية.

كل هذه الأخطاء التي جاءت ضمن المناهج التعليمية خلال السنة الدراسية الحالية لعام 2017/ 2018 والتي أدت إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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