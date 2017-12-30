برلماني يعلن وزير التعليم العالي لم يحدثنا عن شيء بخصوص الجامعات التكنولوجية

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تابع موقع مصر 365 إعلان عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري البرلماني “مصطفى كمال الدين حسين” إن اللجنة البرلمانية قد عقدت خلال الأسبوع السابق اجتماع مع الدكتور “خالد عبدالغفار” وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل مناقشة بعض الملفات المتعلقة بالتعليم العالي، وأضاف أنه خلال الاجتماع لم يذكر “مجدي عبدالغفار” إقامة 8 جامعات تكنولوجية مع بداية عام 2018.

وأعلن النائب “مصطفى كمال الدين حسين” أنه خلال الفترة القادمة يجب أن يولي مزيد من الاهتمام إلى التعليم الصناعي والتعليم الفني من أجل العمل على تدريب كادر فني عامل يتمتع بالمهارة المطلوبة في سوق العمل، وتساءل عن الشهادة التي سوف يحصل عليها الطالب المصري في حال التحاقه بالجامعات التكنولوجية، وأشار قائلاً “الوزير حضر الاجتماع، ولم يحدثنا عن شيء”.

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وأعلن النائب “مصطفى كمال الدين حسين” أن الدولة الألمانية استطاعت أن تنهض بعد الحرب العالمية الثانية من جديد بعد أن تم الاعتماد على التعليم الصناعي وكذلك على التعليم المتوسط، وأضاف أنه لابد من العمل على إيجاد مسمى جديد يكون مقبول من قبل المجتمع المصري للعامل الفني، ويمكن أن يتم خلال هذا خلال الفترة القادمة.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبدالغفار” أن جمهورية مصر العربية عانت من نقص شديد في العمالة الفنية المدربة على الرغم من وجود العديد من المشروعات العملاقة القومية التي تحتاج لمثل هذه النوعية من الكوادر الفنية المدربة من العمالة المصرية، وأضاف أن جار العمل في الوقت الراهن على إقامة 8 من الجامعات التكنولوجية بحلول العام الجديد 2018، تكون قادرة على تخريج عمالة فنية مصري ماهرة له شهادة جامعية عالية.

والجدير بالذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن إنجازات الوزارة خلال العام الجاري 2017، في مجال الجامعات التكنولوجية قد تضمنت إقامة 8 جامعات تكنولوجية حيث بدأ العمل في الوقت الراهن بإقامة ثلاثة من الجامعات التكنولوجية وهي “جامعة القاهرة الجديدة، والكلية التكنولوجية بقويسنا، والكلية التكنولوجيا بمحافظة بني سويف”.

وأعلن البيان الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات قد تضمنت العديد من التخصصات في مجال التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم التطبيقية، والعلوم الصحية، واستزراع الأسماك والمصايد، والكهرباء والطاقة”.

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