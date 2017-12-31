هدايا متميزة للمعلمين بمناسبة العام الجديد 2018

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مع بداية العام الميلادي الجديد 2018، يتطلع الكثير الي العديد من الهدايا، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتقديم مجموعة كبيرة من الهدايا للمعلمين مع بداية العام الجديد، صرح مساعد وزير التربية والتعليم ومدير تمويل المشروعات التعليمية الدكتور محمد عمر عن العديد من المفاجآت للمعلمين التي سوف تهل عليهم خلال العام المقبل، مؤكدا بأن الهدايا سوف يستفيد بها ما يقرب من ربع مليون معلم.

اولا القضاء علي عجز المدرسين بالمدارس

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تقوم الوزارة بعمل مسابقات لاختيار مدرسين كاف يقوم بسد عجز المدرسين بالمدارس الحكومية، وصرحت الوزارة بأنها سوف تقوم بالاعلان عن نتيجة المسابقة خلال العام الجديد متوقعة بأنها سوف تقوم بالقضاء علي العجز من خلال إقامة مسابقات على مستوى الإدارة والمدرسة بدلا من أن تتم على مستوى مركزي، الامر الذي كان يؤدى إلى مشاكل كثيرة مثل مشاكل الاغتراب، ومن خلال ذلك تتيح اختيار المدرسين بكل دقة.

ثانيا منع المسابقات المركزية وعمل مسابقات جديدة لعام 2018

صرح الدكتور عمر مساعد وزير التعليم، أن الوزارة قامت بتقديم طلب الي مجلس الوزراء بشأن تغير نظام التعيينات وإعادة صياغة ومن المقرر أن يقوم مجلس الوزراء والنواب مناقشة تلك القرار خلال الأسبوع الأول من شهر يناير للعام المقبل، والذي ينص علي منع المسابقات المركزية وجعلها مسابقات علي مستوى الإدارة والمدرسة وذلك بهدف حل مشكلة الاغتراب وخلق الاستقرار في العملية التعليمية.

ثالثا تعيين خريجي معهد المعلمين والاخصائيين مدراء مدارس

التوالي الهدايا من قبل وزارة التربية والتعليم والتي سوف يستفاد بها ما يقرب من 200 ألف معلم علي الاقل، وطبقا للمادة الثانية التي تنص على سماح خريجي معاهد المعلمين والمعلمات والاخصائيين بشغل مناصب قيادية، حيث كان القانون القديم لن يسمح لهم بتولي مناصب قيادية في السابق.

رابعا تعديل أوضاع المعلمين المفصولين

قام الدكتور عمر بتقديم البشري الي كل المعلمين الذين تم إنهاء التعاقد معهم بعد مرور ثلاث سنوات علي مدة التعاقد وذلك بسبب عدم حصولهم علي شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه تم إعادة النظر في تلك القرار وتم تعديل المادة الأولي وبذلك سوف يستفاد بها أكثر من 4 آلاف معلم تم فسخ التعاقد معهم.

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