“التربية” تخاطب الشرقية بطمس كلمة أورشليم من كتاب ألف اختراع واختراع

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تابع موقع مصر 365 إعلان “مديرية التربية والتعليم بالشرقية” أنه قد تلقت تعليمات من “الإدارة العامة للمكتبات” التابعة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل إخطار جميع المدارس التي قامت باستلام الكتاب الدراسي المسمى “ألف اختراع واختراع” والذي تم إصداره من قبل الإدارة العامة للمكتبات التابعة إلى الوزارة بالقيام على شطب والعمل على طمس كلمة “أورشليم” عن طريق الخط العريض الأسود، وتوجد هذه الكلمة في الصفحة رقم ستة وأربعين من الكتاب.

ويجدر هنا الإشارة أن نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء الأمير “محمد بن راشد” قد قام بإهدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بحوالي اثنين مليون نسخة من كتاب “ألف اختراع واختراع”، ويتناول الكتاب أهم الاختراعات العلمية في مجالات الصيدلة والطب إلى جانب العمارة والفلك وكذلك وأهم اختراعات العلوم الرياضية وغيرها من الاختراعات الهامة التي قامت بإبداعها والتوصل إليها من قبل العلماء المسلمين والعرب على مر العصور.

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وجاء نص الخطاب الموجه إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية التالي “السيد الأستاذ/ مدير عام إدارة جميع الإدارات توجيه المكتبات تحية طيبة وبعد، بناءً على تعليمات الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يرجى التكرم من سيادتكم بالتنبيه على جميع المدارس التي استلمت كتاب ألف اختراع واختراع الوارد من الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالقيام بشطب وطمس كلمة أورشليم بالخط الأسود العريض، والموجودة في الصفحة رقم ستة وأربعين بالكتاب مع ضرورة إرسال اسم أخصائي المكتبة الموجود بها نسخة من الكتاب، ورقم تليفونه بناءً على تعليمات واردة من الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهذا للعلم واتخاذ اللازم و نشكر حسن تعاونكم معنا”.

ويعد كتاب ألف اختراع واختراع هو مبادرة تعليمية على المستوى العالمي، وهادفة إلى التعرف على المنجزات الثقافية والعلمية التي تم تحقيقها في الحضارة الإسلامية على مر العصور الوسطى، وقد أعلن الدكتور “طارق شوقي” خلال احتفالية عيد العلم، أنه من المقرر أن يتم تعميم كتاب ألف اختراع واختراع على جميع طلاب المدارس بمرحلة التعليم الأساسي، ليتم من خلال الكتاب استعراض اختراعات العرب على مر السنوات السابقة لتكون حافز على الابتكار والإبداع.

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