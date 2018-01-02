“التعليم” تحذر المدارس الخاصة والدولية بربط دفع المصروفات بالامتحانات

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أصدرت بيان تم إرساله على جميع مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وقد شدد الوزارة خلال البيان الصادر عنها على جميع “المدارس الخاصة” العربي واللغات وكذلك على جميع المدارس الدولية، بعدم حرمان أي طالب من دخول الامتحانات في حالة عدم قيامه بسداد مستحقات المصروفات الدراسية.

وقد تضمن الخطاب المرسلة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية أنه في حال مخالفة تعليمات الوزارة التي نصت على عدم حرمان أي طالب من تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول في حالة عدم سداد المستحقات الدراسية سواء كان الطالب ينتمي إلى المدارس الدولية، أو في المدارس الخاصة بنوعيها العربي واللغات، وشدد أنه في حالة مخالفة تلك التعليمات سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة المخالفة.

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وجاء في نص بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جميع مديريات التربية والتعليم في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية التالي “السيد الأستاذ/ مدير مديرية التربية والتعليم تنبيه على جميع الإدارات التعليمية التابعة لسيادتكم بالتنبيه المشدد على جميع المدارس الخاصة عربي/ لغات/ مناهج ذات طبيعة خاصة” بشأن الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية بعدم حرمانهم من دخول الامتحانات، وذلك تبعاُ لنص المادة 32 فقرة ج، من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وفي حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام “.

والجدير بالذكر أن فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2017/ 2018، حيث بدأت إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من الثاني والعشرين من شهر ديسمبر السابق لعام 2017، وتستمر فترة الامتحانات لجميع المراحل التعليمية المختلفة للعام الجاري إلى الثامن عشر من شهر يناير الجاري لعام 2018، يأتي تنبيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المدارس الخاصة بنوعيها العربي واللغات إلى جانب المدارس الدولية لعدم منع أي طالب لم يقوم بتسديد مستحقات المصروفات الدراسية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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