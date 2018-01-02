“تعليم القاهرة” تعلن انتهاء امتحانات الابتدائي بدون مشاكل وغداً بدء امتحانات الإعدادية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حيث أعلنت أن طلاب المرحلة الابتدائية في الصف الخامس والصف السادس الابتدائي في محافظة القاهرة قد انتهوا اليوم الموافق الثاني من شهر يناير الجاري لعام 2018 من امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2017/ 2018.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن الطلاب قد أدوا اليوم الموافق يوم الثلاثاء الثاني من شهر يناير الجاري في تمام الساعة الثامنة صباحاً امتحان مادة العلوم والذي استمر لمدة ساعة نصف إلى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

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وأعلن وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة “محمد عطية” أن سير امتحانات المرحلة الابتدائية في جميع إدارات التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تم متابعتها من خلال “غرفة العمليات” التي تم تشكيلها ليتم استقبال أي شكوى على الرقم التالي 24850861 أو على الرقم 01153407044.

وأكد “محمد عطية” أن سير امتحانات المرحلة تم بطريقة جيدة دون وجود أي عقبات أو أي معوقات تعمل على إعاقة سير امتحانات المرحلة الابتدائية وبالتحديد للصف الخامس والسادس الابتدائي.

وأعلن “محمد عطية” أن غداً يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر يناير الجاري لعام 2018، سوف تبدأ طلاب النقل بمرحلة التعليم الإعدادي إجراءات امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2017/ 2018، حيث سوف يؤدي جميع طلاب الصف الأول للمرحلة الإعدادية غداً امتحان مادة العلوم، بينما سوف يقوم طلاب الصف الثاني من المرحلة الإعدادية بتأدية امتحان مادة اللغة الأجنبية “الإنجليزي” ومادة الهندسة.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواعيد مراحل النقل للمرحلة الإعدادية سوف يبدأ يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر يناير الجاري لعام 2018، ويستمر إلى يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر يناير الجاري لعام 2018.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني إن إجازة نصف العام الدراسي للعام الجاري 2017/ 2018 سوف تبدأ في يوم السبت الموافق العشرين من شهر يناير الجاري لعام 2018، وتستمر لمدة أسبوعين، كما سوف تبدأ امتحانات النقل لمرحلة التعليم الثانوي العام والرياضي يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر يناير الجاري إلى الثامن عشر من شهر يناير لعام 2018.

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