“وكيل التربية بالمنيا” يأمر بسحب أوراق امتحان المرحلة الإعدادية اليوم بعد تسريبه

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنيا “محمد محمود عزب” حيث أعلن أن هناك معلومات قد وردت إليه بخصوص تسريب امتحان المرحلة الإعدادية في مدرسة أبوقرقاص المقرر أن يتم اليوم الموافق الرابع من شهر يناير الجاري لعام 2018 ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية من العام الدراسي الجاري 2017/ 2018.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنيا أنه فور علمه بواقعة تسريب الامتحان توجه إلى الإدارة التعليمية التابعة إلى أبوقرقاص للتبين من صحة واقعة تسريب امتحان اليوم المقرر إجراؤه لطلاب المرحلة الإعدادية، وخاصة أن هذه تعد هي الحادثة الأولى منذ إجراء امتحان الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجاري.

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وأعلن محمد محمود عزب بعد توجهه إلى الإدارة التعليمية بمنطقة أبو قرقاص تبين صحة المعلومات التي وصلت إليه عن وجود تسريب جزئي في امتحان أحد المدارس الإعدادية بمحافظة المنيا وتسمى “مدرسة زهير الإعدادية”، وتابع أنه فور تبين حدوث واقعة تسريب امتحان اليوم للمرحلة الإعدادية، أكد على وجود خطة بديلة في حالة وقوع حادثة تسريب لأي اختبار هو وجود نسخة امتحان بديلة، وأمر على الفور بضرورة سحب أوراق الامتحان المسرب من طلاب المرحلة الإعدادية.

وأضاف محمد محمود عزب أنه تم على الفور بعد إصدار القرار الرسمي منه، تم سحب الامتحان المسرب من جميع الطلاب في المدارس التي تم بها تسريب الامتحان اليوم ليتم استبدال الامتحان المسرب بنسخة الامتحان الاحتياطي على الفور.

كما أمر وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنيا بضرورة إحالة واقعة تسريب امتحان المرحلة الإعدادية إلى إدارة الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليتم التحقيق في واقعة تسريب الامتحان ومعرفة المتسبب ليتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده، وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسريب امتحان على الرغم من مرور امتحانات المرحلة الابتدائية بكل سلامة ويسر ودون وقوع أي مشاكل.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل على حل أي عقبة خلال فترة الامتحانات بالإضافة إلى وجود خطط بديلة يتم اللجوء إليها تبعاً لأي طارئ على امتحانات الفصل الدراسي الجاري 2017/ 2018.

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