“التربية والتعليم” تعلن عن ملامح نظام الثانوية العامة الجديد

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي” عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن الملامح الأساسية للمرحلة الثانوية العامة الجديد، حيث أكد الدكتور “طارق شوقي” على تغيير نظام التقييم الذي يتم الاعتماد على امتحان موحد للمرحلة الثانوية، على أن يتم الاعتماد على نظام تعليمي جديد للمرحلة الثانوية.

وأضاف الدكتور طارق شوقي أنه نظام مرحلة الثانوية العامة سوف يتم استبداله بنظام تعليمي مختلف يكون أكثر دقة ليتم من خلاله قياس مهارات الطلاب الحقيقة عبر مدة الدراسة التراكمية التي تصل إلى ثلاث سنوات، أوضح أن النظام التعليمي الجديد للمرحلة الثانوية سوف يتم التخلص فيها نهائية من الدروس الخصوصية، مما يعد تغيير منظومة التعليم من التعليم من خلال المجموع فقط إلى التعلم الحقيقي إلى جانب الحصول على المجموع.

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وأكد الدكتور طارق شوقي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على إيجاد الحلول لجميع القضايا بشأن البنية التحتية للاتصالات، على أن يكون كل طالب متصل بخدمات الإنترنت، وسوف يتم فصل الامتحانات عن عملية تصحيح عن معلم الفصل، على أن يقتصر دور معلم الفصل على تدريب الطلاب على المادة التعليمية فقط، لكي يمكنهم من الحصول على أعلى الدرجات خلال الامتحانات.

وأوضح الدكتور “طارق شوقي” أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أنهت جميع إجراءات تدريب المعلمين في المدارس على هذا النظام التعليمي الجديد، وكذلك جميع الطلاب، حتى يكون الامتحانات على إجراء اختبار من إجابات متعددة، على أن يسمح للطالب من خلال النظام الكتابة النثرية وكذلك المقالات، ويتم إلغاء المخازن وكذلك المطابع.

وأشار الدكتور طارق شوقي أن نظام الثانوية العامة الجديد من المقرر أن يتم تطبيقه على الصف الأول الثانوية في شهر سبتمبر القادم من العام الدراسي الجديد 2018/ 2019، والدفعات التالية ليه، وأختتم الدكتور طارق شوقي كلمته قائلاً “لقد قرأنا كل المخاوف، ووجدنا الحل المتكامل الذي يسمح بتنفيذ ثورة حقيقة في التعلم، مع العلم أن كل الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح في هذا النظام، وبالتالي لا رجعة إلى نظام الحفظ والتلقين والإجابة النموذجية والدروس الخصوصية، والضغط على الأهالي عن طريق أعمال السنة، ولا رجعة للتظلمات أو أخطاء التصحيح”.

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