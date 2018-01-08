“جامعة “جامعة سوهاج” ترد على منع الطلاب من دخول “دورات المياه” أثناء فترة الامتحانات

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تابع موقع مصر 365 مع بداية امتحانات كليات جامعة سوهاج قام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول بعض الأخبار بشأن منع طلاب كلية الآداب التابعة إلى جامعة سوهاج من دخول دورات المياه أثناء تأديتهم لامتحانات الترم الأول من العام الجامعي الجاري 2017/ 2018.

وقامت إدارة جامعة سوهاج بالرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص منع طلاب كلية الآداب التابعة لجامعة سوهاج من دخول دورات المياه أثناء تأديتهم امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، حيث أعلنت أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعد أخبار غير صحيحة وعارية تمام من الصحة.

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وأعلنت إدارة جامعة سوهاج إن إدارة جامعة سوهاج وكذلك إدارة كلية الآداب التابعة لجامعة سوهاج لم تقوم بإصدار أي قرار في هذا الشأن أو أي تعليمات تنص على عدم السماح للطلاب والطالبات من دخول دورات المياه خلال فترة الامتحان، وكذلك لم يتم إصدار أي قرار في هذا الشأن من جميع الكليات التابعة إلى جامعة سوهاج.

وأكدت إدارة جامعة سوهاج على أن الذهاب إلى دورات المياه اثناء فترة الامتحانات يعد حق من حقوق الطلاب في ضوء الالتزام بالقواعد والمعايير المنظمة لهذا الشأن، وقامت إدارة الجامعة بإصدار بيان لها اليوم الموافق يوم الأثنين الثامن من شهر يناير الجاري تشدد فيه أن دخول دورات المياه أثناء فترة الامتحانات يعد حق أصيل من حقوق الطلاب.

وشدد البيان الصادر عن إدارة جامعة سوهاج على جميع المخالفين لهذا القرار من المراقبين أو غير ذلك من القائمين على مراقبة امتحانات الترم الأول من العام الجامعي الجاري 2017/ 2018 سوف يتعرض على المسألة القانونية من قبل إدارة جامعة سوهاج، وتبعاً لجميع القواعد المنظمة للامتحانات في الجامعات المصرية، وسوف يتم على الفور في حال مخالفة أي جهة لهذا القرار فتح باب للتحقيق في واقعة منع أي طالب أو طالبة من الدخول إلى دورات المياه أثناء فترة تواجدهم في لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجاري، حيث أن هذا يعد حق من حقوق الطلاب.

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